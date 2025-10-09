Hina Khan To Avika Gor These Celebs To Celebrate First Karva Chauth 2025 हिना खान से लेकर अविका गौर तक, शादी के बाद इन सेलेब्स का है पहला करवा चौथ
हिना खान से लेकर अविका गौर तक, शादी के बाद इन सेलेब्स का है पहला करवा चौथ

इस साल कई सेलेब्स का पहला करवा चौथ सेलिब्रेशन होने वाला है। इस लिस्ट में बॉलीवुड स्टार्स से लेकर टीवी स्टार्स तक शामिल हैं। 

Sushmeeta SemwalThu, 9 Oct 2025 04:42 PM
1/8

बॉलीवुड सेलेब्स

10 अक्टूबर को करवा चौथ है और इस साल कई सेलेब्स का पहला करवा चौथ सेलिब्रेशन होने वाला है। आइए बताते हैं आपको किस स्टार का होगा पहला करवा चौथ।

2/8

अविका गौर और मिलिंद

अविका गौर ने बॉयफ्रेंड मिलिंद से टीवी शो पति पत्नी और पंगा में सितंबर में शादी की है। शादी के बाद दोनों का इस बार पहला करवा चौथ है।

3/8

हिना खान और रॉकी जैसवाल

हिना खान ने इसी साल जून में रॉकी जैसवाल से शादी की है। हिना, रॉकी के साथ हर त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं तो हो सकता है कि इस बार वह करवा चौथ का फास्ट भी रखें।

4/8

प्रतीक बब्बर और प्रिया

प्रतीक बब्बर ने एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी से इसी साल फरवरी में शादी की है। ये दोनों भी साथ में पहला करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगे।

5/8

दर्शन रावल

सिंगर दर्शन रावल ने इस साल जनवरी में शादी कर सबको हैरान कर दिया। दर्शन ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर सबको बड़ा सरप्राइज दिया था। इन दोनों का भी पहला करवा चौथ है।

6/8

आदर जैन और अलेखा

आदर जैन का भी पहला करवा चौथ सेलिब्रेशन होगा पत्नी अलेखा के साथ। दोनों ने इसी साल फरवरी में शादी की थी।

7/8

शोभिता और नागा&nbsp;

शोभिता धूलिपाला और नागा चैतन्य का भी पहला करवा चौथ है जिसे दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे।

8/8

अरमाल मलिक

सिंगर अरमाल मलिक का भी पत्नी आशना के साथ पहला करवा चौथ है। दोनों ने लंबे रिलेशन के बाद शादी की थी।

