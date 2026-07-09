गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला के तलाक के खुलासे पर भड़कीं हिना खान, कहा- वो 4-5 महीने पहले एक-दूसरे को...

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला

आपको बता दें कि आकांक्षा चमोला 'लक ऑप 2' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में रियलिटी शो 'लक ऑप 2' में आकांक्षा ने अपने और गौरव खन्ना के तलाक लेने वाली बात का खुलासा किया है। आकांक्षा ने बताया कि वो दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं।