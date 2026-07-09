गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला के तलाक के खुलासे पर भड़कीं हिना खान, कहा- वो 4-5 महीने पहले एक-दूसरे को...

टीवी एक्ट्रेस हिना खान आज किसी पहचान की मोहताज की नहीं हैं। हिना अपने करियर में टीवी शोज और रियलिटी शोज के साथ-साथ कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं।
हिना कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर भी चर्चा में रही हैं। हिना खान अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं।
ऐसे में बीते दिनों हिना खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में बिग बॉस विनर गौरव खन्ना और लॉकअप 2 कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला के रिश्ते को लेकर सवाल उठाया। आइए जानते हैं हिना ने क्या कहा?
हिना खान हाल ही में अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ हाल ही में रुबीना दिलैक के पॉडकास्ट में पहुंचीं। इस दौरान हिना ने कई चीजों पर खुलकर बात की।
ऐसे में हिना खान ने बिग बॉस विनर गौरव खन्ना और 'लॉक अप 2' कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला के रिश्ते को लेकर भी अपनी राय दी। रुबीना ने अपने ही पॉडकास्ट में गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के रिश्ते पर सवाल उठाए।
रुबीना ने कहा, 'लोग अच्छा पति या अच्छी पत्नी दिखाने का ढोंग करते हैं। अच्छे पति ने ना, हमने ऑफ-कैमरा कहीं सुना था, कहते हैं, 'आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लेकर जा रहे हो?' तो उन्होंने कोट कहा था, 'रुबीना और अभिनव की तरह अपनी शादी की धज्जियां थोड़ी उड़ानी हैं।'
रुबीना के बाद हिना खान बोलीं, 'अगर वो एक साल से अलग रह रहे हैं तो फिर 4-5 महीने पहले एक-दूसरे को सरप्राइज देने वाले यूट्यूब वीडियो क्यों बनाए जा रहे थे? आप पब्लिक में अच्छे पति और अच्छी पत्नी होने का दिखावा कर रहे हो बस।'
आपको बता दें कि आकांक्षा चमोला 'लक ऑप 2' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में रियलिटी शो 'लक ऑप 2' में आकांक्षा ने अपने और गौरव खन्ना के तलाक लेने वाली बात का खुलासा किया है। आकांक्षा ने बताया कि वो दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं।