दुनिया की टॉप 7 सुपरहीरो फिल्मों की लिस्ट, एंडगेम नहीं 9.1 रेटिंग वाली यह मूवी है नंबर वन

दुनिया की टॉप 7 हाई रेटिंग सुपरहीरो फिल्में

अगर आप भी सुपरहीरो फिल्मों के शौकीन हैं तो इस बात की पूरी संभवना है कि आपको सभी सुपरहीरो और उनकी सुपर पावर्स के बारे में पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉप 7 सुपरहीरो मूवीज कौन सी हैं जिनकी IMDb पर रेटिंग सबसे हाई है। लिस्ट की शुरुआत बॉटम से टॉप की तरफ करेंगे। यानि सबसे हाई रेटिंग वाली फिल्म हम आपको सबसे आखिर में बताएंगे।