ये हैं टॉप 10 एक्ट्रेसेस जिनकी फिल्मों ने की सबसे ज्यादा कमाई, दीपिका-रश्मिका को छोड़ ये एक्ट्रेस नंबर 1 पर

टॉप एक्ट्रेसेस

आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिनकी फिल्मों ने वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई की। इस लिस्ट में जानें किस एक्ट्रेस ने नंबर 1 पर बाजी मारी है।