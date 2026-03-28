ये हैं टॉप 10 एक्ट्रेसेस जिनकी फिल्मों ने की सबसे ज्यादा कमाई, दीपिका-रश्मिका को छोड़ ये एक्ट्रेस नंबर 1 पर

आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिनकी फिल्मों ने वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई की। इस लिस्ट में जानें किस एक्ट्रेस ने नंबर 1 पर बाजी मारी है।
अनुष्का शेट्टी इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। उनकी फिल्म बाहुबली 2 ने 1788.06 करोड़ की कमाई की थी।
रश्मिका मंदाना इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,742.10 करोड़ की कमाई कर ली है।
तीसरे नंबर पर नयंतारा हैं जिनकी फिल्म जवान ने 1160 करोड़ की कमाई की थी। यह नयंतारा की पहली हिंदी फिल्म थी।
इसके बाद आती हैं दीपिका पादुकोण फिल्म पठान के साथ। पठान ने 1,055 करोड़ की कमाई की थी।
इसके बाद आती हैं करीना कपूर खान। करीना की फिल्म बजरंगी भाईजान ने वर्ल्डवाइड 911.8 करोड़ की कमाई की है।
श्रद्धा कपूर फिर आती हैं छठे नंबर पर। श्रद्धा की फिल्म स्त्री 2 ने 857.15 करोड़ की कमाई की है।
फिर आती हैं अनुष्का शर्मा जो सातवें नंबर पर हैं इस लिस्ट में। अनुष्का की फिल्म पीके ने वर्ल्डवाइड 792 करोड़ कमाए थे।
आठवें नंबर पर फिर आती हैं अनीत पड्डा। अनीत की फिल्म सैयारा ने वर्ल्डवाइड 570.33 करोड़ कमाए थे।
कटरीना कैफ फिर आती हैं नौवें नंबर पर। कटरीना की फिल्म टाइगर जिंदा है ने 558 करोड़ की कमाई की थी।
10वें नंबर पर आलिया भट्ट हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ। ब्रह्मास्त्र ने 431 करोड़ की कमाई कर ली है।