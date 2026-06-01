World Records: बॉलीवुड एक्टर्स के नाम पर हैं ये 7 रिकॉर्ड, जानिए क्यों दर्ज हुआ गिनीज बुक में नाम

अशोक कुमार

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अशोक कुमार के नाम सिनेमाई इतिहास का बेहद सम्मानित रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने साल 1936 में फिल्म 'जीवन नैया' से डेब्यू किया था और इसके बाद लगातार 63 सालों तक लीड और अन्य सपोर्टिंग रोल्स में नजर आते रहे। सबसे लंबे वक्त तक पड़े पर्दे पर एक्टिव रहने का यह रिकॉर्ड अभी भी दादा मुनी के ही नाम है।