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World Records: बॉलीवुड एक्टर्स के नाम पर हैं ये 7 रिकॉर्ड, जानिए क्यों दर्ज हुआ गिनीज बुक में नाम

गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स ने यह कमाल कई बार किया है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं, जिनके लिए बॉलीवुड एक्टर्स का नाम गिनीज बुक में दर्ज है।

Puneet ParasharJun 01, 2026 04:17 pm IST
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बॉलीवुड एक्टर्स के नाम पर हैं ये 7 रिकॉर्ड

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक-दो नहीं बल्कि कई बार गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया जा चुका है। कई बार तो बॉलीवुड एक्टर्स की वजह से ही ऐसा हुआ है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ रिकॉर्ड जो भारतीय एक्टर्स के नाम दर्ज हैं।

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अक्षय कुमार

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अपने फैंस को खुश करने के मामले में भी खिलाड़ी ही हैं। साल 2023 में आई फिल्म 'सेल्फी' का प्रमोशन करने के दौरान अक्षय ने सिर्फ 3 मिनट में 184 सेल्फी खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।

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अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन

फिल्म 'पा' में अभिषेक बच्चन (बेटे) ने पिता का रोल निभाया था और अमिताभ बच्चन (बाप) ने बेटे का रोल प्ले किया था। गिनीज बुक ने इस फिल्म में अमिताभ-अभिषेक के काम को इकलौता ऐसा रिवर्सल रोल माना, जिसमें असल जिंदगी के रिश्ते पर्दे पर उलट गए।

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शाहरुख खान

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने शाहरुख खान को दुनिया का सबसे लोकप्रिय एक्टर (Most In Demand Actor Worldwide) घोषित किया था। उनकी ग्लोबल डिमांड दुनिया के किसी भी अन्य औसत एक्टर से 53.2 गुना ज्यादा आंकी गई थी।

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अभिषेक बच्चन

साल 2009 में अपनी फिल्म दिल्ली-6 के प्रमोशन के दौरान अभिषेक ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 12 घंटे के भीतर अलग-अलग शहरों में कुल 13 पब्लिक अपीयरेंस दिए। इस दौरान उन्होंने अपने प्राइवेट जेट और कार से करीब 1800 किमी का सफर तय करके हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा।

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अशोक कुमार

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अशोक कुमार के नाम सिनेमाई इतिहास का बेहद सम्मानित रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने साल 1936 में फिल्म 'जीवन नैया' से डेब्यू किया था और इसके बाद लगातार 63 सालों तक लीड और अन्य सपोर्टिंग रोल्स में नजर आते रहे। सबसे लंबे वक्त तक पड़े पर्दे पर एक्टिव रहने का यह रिकॉर्ड अभी भी दादा मुनी के ही नाम है।

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जगदीश राज

मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट जगदीश राज खुराना के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने 144 से ज्यादा फिल्मों में 'पुलिस इंस्पेक्टर' का रोल किया था। इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ।

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कैटरीना कैफ

साल 2013 में कैटरीना कैफ ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। उस साल वह ₹63.75 करोड़ की अनुमानित कमाई के साथ बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बनी थीं, जो उस दौर के हिसाब से एक रिकॉर्ड था।

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