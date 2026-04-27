रणबीर कपूर की 'रामायण' में को नहीं बल्कि हेमा मालिनी चाहती थीं ये एक्टर बने राम, 'हनुमान' के लिए इसे बताया बेस्ट च्वाइ!

सीता का रोल निभा रही हैं साई

हेमा मालिनी के बयानों पर अब ऑनलाइन फैंस के जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। इस बीच, नितेश तिवारी की डायरेक्ट की हुई ऑफिशियल रामायण फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का रोल करते दिखेंगे, जबकि साई पल्लवी को सीता के रोल में कास्ट किया गया है। साउथ स्टार यश फिल्म में रावण का रोल करते दिखेंगे।