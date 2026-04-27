रणबीर कपूर की 'रामायण' में को नहीं बल्कि हेमा मालिनी चाहती थीं ये एक्टर बने राम, 'हनुमान' के लिए इसे बताया बेस्ट च्वाइ!

नितेश तिवारी की बिग बजट फिल्म 'रामायण' इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। 'रामायण' में रणबीर कपूर 'राम' के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म की जब से घोषणा हुई है ये फिल्म लगातार खबरों में बनी हुई है।
हाल ही में फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया। टीजर में रणबीर कपूर को भगवान राम के रोल में देख फैंस खुशी से झूम उठे। अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।
रणबीर कपूर के राम के लुक को लेकर लोगों के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। एक तरफ जहां कई लोगों को राम के अवतार में रणबीर काफी पसंद आए तो कईयों को खास पसंद नहीं आया।
इसी बीच हेमा मालिनी का एक पुराना थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में वह करण जौहर को इंटरव्यू देती नजर आ रही हैं। हेमा का ये थ्रोबैक वीडियो क्लिप कॉफी विद करण शो है। करण के शो पर हेमा मालिनी जीनत अमान के साथ पहुंची थीं।
इस दौरान करण ने रैपिड फायर राउंड में हेमा से पूछा कि भगवान के रोल के लिए कौन सा एक्टर सही रहेगा राम। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शाहरुख खान। उन्होंने कहा कि वह इस रोल के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच सकतीं।
इसके बाद हेमा से पूछा गया कि हनुमान के रोल में वो किस एक्टर को देखती हैं। इस पर उन्होंने बिना देरी किए सलमान खान का नाम लिया।
वहीं, रावण के रोल के लिए जब करण जौहर ने उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा कि कई रावण हैं और सिर्फ एक एक्टर को चुनना मुश्किल है। यहां बहुत सारे रावण हैं।
हेमा मालिनी के बयानों पर अब ऑनलाइन फैंस के जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। इस बीच, नितेश तिवारी की डायरेक्ट की हुई ऑफिशियल रामायण फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का रोल करते दिखेंगे, जबकि साई पल्लवी को सीता के रोल में कास्ट किया गया है। साउथ स्टार यश फिल्म में रावण का रोल करते दिखेंगे।
रामायण: पार्ट 1 में सीता के रोल में साई पल्लवी, रावण के रोल में यश, हनुमान के रोल में सनी देओल और लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे जैसे कई बड़े कलाकार हैं। रामायण का पहला पार्ट दिवाली 2026 में दुनिया भर के थिएटर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा।