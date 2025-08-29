हेमा मालिनी से दीपिका पादुकोण तक, जब पुलिस ऑफिसर बनकर एक्ट्रेसेस ने की दुश्मनों की सफाई

बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेसेस ने फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के रोल निभाए हैं। अब हम आपको बताते हैं आखिर किस फिल्म में किस एक्ट्रेस ने पुलिस का रोल निभाया है।
हेमा मालिनी ने 1983 में रिलीज हुई अंधा कानून फिल्म में पुलिस ऑफिसर दुर्गा देवी का किरदार निभाया था। उनका जो अंदाज और रौब था फिल्म में उसने दर्शकों का दिल जीत लिया था। यह फिल्म सुपरहिट थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी।
मर्दानी फिल्म में रानी मुखर्दी ने शिवानी शिवाजी रॉय पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। फिल्म में वह महिलाओं और बच्चों के प्रति जो क्राइम होते हैं, उनसे लड़ती हैं। मर्दानी और मर्दानी 2 को काफी पसंद किया गया था। दोनों फिल्में सुपरहिट थी।
शेफाली शाह ने दिल्ली क्राइम में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था जो निर्भया गैंग रेप केस को सॉल्व करती हैं। शेफाली को इस रोल के लिए काफी तारीफ मिली थी।
कटहल फिल्म जिसे हाल ही में नेशनल अवॉर्ड मिला है, इस मूवी में सान्या मल्होत्रा ने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था जो सोसाइटी में कास्ट, अमीर-गरीबी और आदमी-औरत को लेकर भेदभाव से लड़ती हैं।
दीपिका पादुकोण ने सिंघम अगेन में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान इस फिल्म की शूटिंग की थी और उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था।
शिल्पा शेट्टी ने रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था।
सोनाक्षी सिन्हा ने दहाड़ में सब इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था जो महिलाओं के अचानक गायब होने का केस सॉल्व करती हैं।
प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म जय गंगाजल में एसपी आभा माधुर का किरदार निभाया था और उनके काम को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।