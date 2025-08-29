हेमा मालिनी से दीपिका पादुकोण तक, जब पुलिस ऑफिसर बनकर एक्ट्रेसेस ने की दुश्मनों की सफाई

हेमा मालिनी

हेमा मालिनी ने 1983 में रिलीज हुई अंधा कानून फिल्म में पुलिस ऑफिसर दुर्गा देवी का किरदार निभाया था। उनका जो अंदाज और रौब था फिल्म में उसने दर्शकों का दिल जीत लिया था। यह फिल्म सुपरहिट थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी।