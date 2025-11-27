हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, याद करते हुए शेयर कीं कुछ तस्वीरें

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन धर्मेंद्र के निधन से हर कोई भावुक है। अब निधन के तीन दिन बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है।
इस इमोशनल पोस्ट के साथ हेमा मालिनी ने अपनी और धर्मेंद्र की परिवार संग तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में हेमा और धर्मेंद्र की दोनों बेटियों की भी तस्वीरें शामिल हैं।
हेमा मालिनी ने पोस्ट में धर्मेंद्र को एक प्यार करने वाले पति बताया है। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र उनके लिए सब कुछ थे। उन्होंने कहा कि वो उनके लिए गाइड, कवि, बेटियों को प्यार करने वाले पिता और हर समस्या में उनका साथ देने वाले थे।
हेमा मालिनी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें धर्मेंद्र कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके पीछे हेमा और उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना देओल नजर आ रही हैं।
हेमा मालिनी ने एक और तस्वीर शेयर की है जिसमें हेमा मालिनी क्लासिकल डांस आउटफिट में नजर आ रही हैं और धर्मेंद्र उनके पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हेमा ने लिखा- सालों से साथ - हमेशा हमारे लिए मौजूद है। कुछ खास पल।
हेमा मालिनी ने अपने इमोशनल पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र के जाने से उनके जीवन में जो खालीपन आया है वो कभी भी नहीं भर पाएगा।
हेमा मालिनी ने लिखा कि इतने सालों तक साथ रहने के बाद वो बस अब उन यादों के सहारे जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इन खास पलों के सहारे वो उन मूमेंट्स को दोबारा जी पाएंगी।
बता दें, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी साल 1980 में हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा ने साल 1970 में आई फिल्म तुम हसीन मैं जवान में पहली बार साथ में साथ काम किया था।