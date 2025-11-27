Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनहेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, याद करते हुए शेयर कीं कुछ तस्वीरें

हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट, याद करते हुए शेयर कीं कुछ तस्वीरें

Hema Malini Shares Unseen Pictures of Dharmendra: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन धर्मेंद्र के निधन के तीन दिन बाद हेमा मालिनी ने उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट के साथ हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की परिवार संग कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।

Harshita PandeyThu, 27 Nov 2025 01:52 PM
हेमा मालिनी का इमोशनल पोस्ट

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन धर्मेंद्र के निधन से हर कोई भावुक है। अब निधन के तीन दिन बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है।

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र

इस इमोशनल पोस्ट के साथ हेमा मालिनी ने अपनी और धर्मेंद्र की परिवार संग तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में हेमा और धर्मेंद्र की दोनों बेटियों की भी तस्वीरें शामिल हैं।

धर्मेंद्र को बताया प्यार करने वाला पति

हेमा मालिनी ने पोस्ट में धर्मेंद्र को एक प्यार करने वाले पति बताया है। उन्होंने लिखा कि धर्मेंद्र उनके लिए सब कुछ थे। उन्होंने कहा कि वो उनके लिए गाइड, कवि, बेटियों को प्यार करने वाले पिता और हर समस्या में उनका साथ देने वाले थे।

परिवार के साथ धर्मेंद्र

हेमा मालिनी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें धर्मेंद्र कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। वहीं, उनके पीछे हेमा और उनकी दोनों बेटियां ईशा और अहाना देओल नजर आ रही हैं।

धर्मेंद्र-हेमा के खास पल

हेमा मालिनी ने एक और तस्वीर शेयर की है जिसमें हेमा मालिनी क्लासिकल डांस आउटफिट में नजर आ रही हैं और धर्मेंद्र उनके पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ हेमा ने लिखा- सालों से साथ - हमेशा हमारे लिए मौजूद है। कुछ खास पल।

हेमा ने किया खालीपन का जिक्र

हेमा मालिनी ने अपने इमोशनल पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र के जाने से उनके जीवन में जो खालीपन आया है वो कभी भी नहीं भर पाएगा।

यादों के सहारे जीने को मजबूर

हेमा मालिनी ने लिखा कि इतने सालों तक साथ रहने के बाद वो बस अब उन यादों के सहारे जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इन खास पलों के सहारे वो उन मूमेंट्स को दोबारा जी पाएंगी।

1980 में हुई थी शादी

बता दें, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी साल 1980 में हुई थी। धर्मेंद्र और हेमा ने साल 1970 में आई फिल्म तुम हसीन मैं जवान में पहली बार साथ में साथ काम किया था।

