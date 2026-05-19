आपने देखा मिथुन चक्रवर्ती का ऊटी की खूबसूरत लोकेशन में बना होटल? कई फिल्मों की हुई है शूटिंग

मिथुन चक्रवर्ती का ऊटी वाला होटल

बॉलीवुड सिलेब्स एक्टिंग के अलावा कई बिजनस में भी इनवेस्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों का पसंदीदा काम रेस्ट्रॉन्ट से जुड़ा है। वहीं कुछ की होटल चेन्स भी हैं। ऐसे ही एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन होटल मोनार्क ग्रुप के मालिक हैं। आज हम उनके ऊटी वाले होटल की बात करेंगे जिसमें मिथुन की कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है।