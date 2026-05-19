आपने देखा मिथुन चक्रवर्ती का ऊटी की खूबसूरत लोकेशन में बना होटल? कई फिल्मों की हुई है शूटिंग

बॉलीवुड सिलेब्स एक्टिंग के अलावा कई बिजनस में भी इनवेस्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों का पसंदीदा काम रेस्ट्रॉन्ट से जुड़ा है। वहीं कुछ की होटल चेन्स भी हैं। ऐसे ही एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन होटल मोनार्क ग्रुप के मालिक हैं। आज हम उनके ऊटी वाले होटल की बात करेंगे जिसमें मिथुन की कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है।
मिथुन चक्रवर्ती एक्टर के साथ बिजनसमैन भी हैं। वह होटल मोनार्क के मालिक हैं। पहले उनके होटल्स 3-4 लोकेशंस पर दिखते थे। अब मेन होटल बंगलुरु और ऊटी में हैं।
मिथुन के ऊटी वाले होटल में फिल्म शपथ के गाने इश्क और प्यार का मजा लीजिए की शूटिंग हुई है।
इस होटल और ऊटी की लोकेशन में मिथुन की चीता, मर्द, हिटलर, शपथ, चंडाल, शेर-ए-हिंदुस्तान, आग ही आग और अंगारा जैसी फिल्में शूट की गई हैं।
मिथुन ने 1990 के आसपास ऊटी में होटल खोलने का सोचा था। उन्हें यह जगह काफी सुंदर लगी थी।
मिथुन का प्लान था कि सुंदर लोकेशन पर उनका होटल होगा और फिल्मों में क्रू को रुकाने का पैसा भी बचेगा। उनका डबल फायदा कमाने का प्लान था। यहां पर उन्होंने कई बी-ग्रेड फिल्मों की शूटिंग की।
मिथुन के होटल में कई तरह और सुविधाओं वाले कमरे हैं। यह कई ट्रैवल साइट्स पर लिस्टेड है। अंदर मिथुन और उनकी फैमिली की तस्वीरें भी दिखती हैं।
होटल स्टाफ अलग-अलग त्योहारों पर सेलिब्रेशन करता रहता है। इसका इंस्टाग्राम पेज है जहां पर मिथुन के इस होटल की तस्वीरें देखी जा सकती हैं।
मिथुन का परिवार सुकून के पल बिताने के लिए उनके होटल जाता रहता है। इंस्टाग्राम पर बहू मदालसा शर्मा की तस्वीर भी शेयर है।
मिथुन के होटल की वेबसाइट के मुताबिक वहां रेस्ट्रॉन्ट, स्विंगपूल और हेल्थक्लब जैसी सुविधाएं भी हैं। Pic Credti: होटल मोनार्क ऊटी की वेबसाइट