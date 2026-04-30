हातिमताई की खूबसूरत एक्ट्रेस ने मां का किया था अंतिम संस्कार, बोलीं- इंसान को छोड़कर सब बेचा

सुप्रिया कार्णिक हिंदी और मराठी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। वेलकम फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार की मामी का रोल निभाया था। वहीं यादें मूवी में वह रितिक रोशन का मां बनी हैं। इंट्रेस्टिंग बात यह है कि सुप्रिया रितिक से एक साल छोटी हैं। सुप्रिया जिस देश में गंगा रहता है, ताल, ढाई अक्षर प्रेम के जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ इमोशनल बातें बताईं।
सुप्रिया कार्णिक सिद्धार्थ कन्नन के शो पर थीं। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें साझा कीं। सुप्रिया के पिता एसबीआई में जनरल मैनेजर थे। इसके बावजूद उनकी मां ने उन्हें बचपन से ही पैरों पर खड़ा रहना सिखाया था। सुप्रिया ने बताया कि वह तीन बहनें थीं। उनका कोई भाई नहीं था। सुप्रिया ने बताया कि मां ने तीनों बहनों को सिखाया कि जब वे दसवीं में हैं तब से ही कमाना शुरू करें।
सुप्रिया के पिता बड़े पोस्ट पर थे लेकिन उन्होंने दुकानों पर भी काम किया है। उनसे पूछा गया कि क्या-क्या बेचा? इस पर बोलीं, क्या नहीं बेचा है मैंने, इंसानों को छोड़कर सब बेचा है। सुप्रिया ने सिगरेट बेचने का मजेदार किस्सा भी बताया।
सुप्रिया की मां ने कह रखा था, कि कहीं भी जाओ पर घर से पैसे मत मांगना। सारी चीजें खुद सीखो। सुप्रिया ने बताया कि वह एक महीने एग्जिबिशन में काम करती थीं। वहां सामान बेचती थीं। उन्होंने सूटकेस, कबर्ड, बैग सब बेचा है।
सुप्रिया ने बताया कि एक बार उन्हें ट्रिप पर जाना था। घर पर पैसे नहीं मांग सकती थीं। दोस्त ने सलाह दी कि एक नई सिगरेट आई है, उसे बेच सकते हैं। इसमें एक दिन के 500 रुपये मिल रहे थे। वह अपने दोस्तों के साथ इस काम पर लग गईं लेकिन एक गड़बड़ हो गई।
सुप्रिया को जो एरिया मिला वो उनके पिता के ऑफिस के नीचे का था। सुप्रिया सिगरेट बेच रही थीं और उनके पिता के ऑफिस बॉय ने देख लिया। सुप्रिया को ऊपर बुलाया गया फिर कहा कि आज के बाद ये सब नहीं करना है उनको पैसे भी दे दिए। याद दिला दें कि सुप्रिया के पिता वहां बैंक के जीएम थे।
सुप्रिया अपनी मां के काफी करीब थीं। उन्होंने बताया कि जब वह 35-36 साल की थीं तो उनकी मां गुजर गईं। वह बीमार नहीं थीं अच्छी-खासी थीं। सुप्रिया पंचगनी से शिफ्ट खत्म करके आ रही थी। बारिश हो रही थी तो उनकी मां को फिक्र हो रही थी। सुप्रिया ने बताया कि उनकी आदत थी कि कहीं से आएं मां का चेहरा देखकर ही सोती थीं।
सुप्रिया ने बताया कि उनकी मां ने उस रात कहा कि आकर उन्हें जगाएं नहीं, वह सुबह मिलेंगी। सुप्रिया सो गईं और सुबह 4.30 के करीब उनके पिता ने आकर बताया कि मां इस दुनिया में नहीं हैं। सुप्रिया ने बताया कि उनके पिता ने हाथ खड़े कर दिए और उन्हें ही मां के लिए सब करना पड़ा। अंतिम संस्कार के लिए सारा सामान लाने से लेकर अंतिम संस्कार तक सुप्रिया ने सब किया और दसवें दिन बाल भी कटवाए। उनकी मां पहले ही बोल चुकी थीं कि उनकी अंतिम क्रिया किसी रिश्तेदार के लड़के से ना करवाकर उनकी बेटियों से करवाएं।