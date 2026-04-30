हातिमताई की खूबसूरत एक्ट्रेस ने मां का किया था अंतिम संस्कार, बोलीं- इंसान को छोड़कर सब बेचा

मां का अंतिम संस्कार किया

सुप्रिया ने बताया कि उनकी मां ने उस रात कहा कि आकर उन्हें जगाएं नहीं, वह सुबह मिलेंगी। सुप्रिया सो गईं और सुबह 4.30 के करीब उनके पिता ने आकर बताया कि मां इस दुनिया में नहीं हैं। सुप्रिया ने बताया कि उनके पिता ने हाथ खड़े कर दिए और उन्हें ही मां के लिए सब करना पड़ा। अंतिम संस्कार के लिए सारा सामान लाने से लेकर अंतिम संस्कार तक सुप्रिया ने सब किया और दसवें दिन बाल भी कटवाए। उनकी मां पहले ही बोल चुकी थीं कि उनकी अंतिम क्रिया किसी रिश्तेदार के लड़के से ना करवाकर उनकी बेटियों से करवाएं।