नताशा स्तांकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या का इस लड़की पर आया दिल? जानें कौन हैं ये मॉडल

हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर वह चर्चा में आ गए हैं अपने रिलेशनशिप की अफवाहों को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि हार्दिक की लाइफ में एक नई लड़की की एंट्री हुई है।
जिस लड़की के साथ हार्दिक का नाम जुड़ रहा है वो हैं महिका शर्मा। हालांकि दोनों में से किसी ने इन खबरों ने अब तक कोई कमेंट नहीं किया है।
अब जब महिका का नाम सामने आया है तब सब जानना चाहते हैं कि आखिर वह है कौन। तो चलिए बताते हैं आपको महिका के बारे में।
महिका ने इकॉनोमिक्स और फाइनेंस अपनी डिग्री पूरी की है। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाया।
वह कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं और इंडिपेन्डेंट फिल्मों में भी। वह इसके अलावा टॉप डिजाइनर्स के लिए रैम्प वॉक कर चुकी हैं।
2024 में महिका को मॉडल ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है।
बता दें कि हार्दिक, इससे पहले नताशा स्तांकोविक के साथ रिलेशन में थे। दोनों ने 2020 में शादी की थी और फिर साल 2023 में दोनों ने अपनी शादी को रीन्यू किया था।
हालांकि फिर 2024 में दोनों अलग हो गए जिससे फैंस को बड़ा झकटा लगा था। हालांकि दोनों बेटे की परवरिश मिलकर करते हैं।