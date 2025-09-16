Hardik Pandya Is In Relationship With This Model Know Who Is Mahieka Sharma नताशा स्तांकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या का इस लड़की पर आया दिल? जानें कौन हैं ये मॉडल
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजननताशा स्तांकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या का इस लड़की पर आया दिल? जानें कौन हैं ये मॉडल

नताशा स्तांकोविक से तलाक के बाद हार्दिक पांड्या का इस लड़की पर आया दिल? जानें कौन हैं ये मॉडल

वैसे तो सेलेब्स और क्रिकेटर्स के नाम कई लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या का नाम हाल ही में एक नई मॉडल के साथ जुड़ रहा है और वह कौन हैं उनके बारे में आपको बताते हैं।

Sushmeeta SemwalTue, 16 Sep 2025 09:54 AM
1/8

हार्दिक पांड्या न्यू गर्ल

हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर वह चर्चा में आ गए हैं अपने रिलेशनशिप की अफवाहों को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि हार्दिक की लाइफ में एक नई लड़की की एंट्री हुई है।

2/8

महिका शर्मा

जिस लड़की के साथ हार्दिक का नाम जुड़ रहा है वो हैं महिका शर्मा। हालांकि दोनों में से किसी ने इन खबरों ने अब तक कोई कमेंट नहीं किया है।

3/8

कौन हैं महिका

अब जब महिका का नाम सामने आया है तब सब जानना चाहते हैं कि आखिर वह है कौन। तो चलिए बताते हैं आपको महिका के बारे में।

4/8

महिका की पढ़ाई

महिका ने इकॉनोमिक्स और फाइनेंस अपनी डिग्री पूरी की है। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाया।

5/8

म्यूजिक वीडियो और इंडीपेन्डेंट फिल्मों में किया काम

वह कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं और इंडिपेन्डेंट फिल्मों में भी। वह इसके अलावा टॉप डिजाइनर्स के लिए रैम्प वॉक कर चुकी हैं।

6/8

मॉडल ऑफ द ईयर अवॉर्ड

2024 में महिका को मॉडल ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है।

7/8

हार्दिक और नताशा

बता दें कि हार्दिक, इससे पहले नताशा स्तांकोविक के साथ रिलेशन में थे। दोनों ने 2020 में शादी की थी और फिर साल 2023 में दोनों ने अपनी शादी को रीन्यू किया था।

8/8

मिलकर करते बेटे की परवरिश

हालांकि फिर 2024 में दोनों अलग हो गए जिससे फैंस को बड़ा झकटा लगा था। हालांकि दोनों बेटे की परवरिश मिलकर करते हैं।

Hardik Pandya Natasa Stankovic