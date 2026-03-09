माहिका शर्मा ने टी-20 वर्ल्ड कप जीत के बाद हार्दिक पांड्या को किया किस, आपने देखे ये 5 फोटोज?

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का रिलेशनशिप अब किसी से छिपा नहीं है। दोनों अक्सर साथ दिखते हैं और हार्दिक इंस्टाग्राम पर भी अक्सर माहिका के साथ फोटोज डालकर उनकी तारीफ में कुछ ना कुछ लिखते हैं। टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद दोनों के सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल हैं।
मैच खत्म होने के बाद जब टीम इंडिया जीत का जश्न मना रही थी, तब महिका शर्मा मैदान पर आईं। उन्होंने प्यार से हार्दिक का गाल छुआ और उनको बधाई दी। माहिका ने ब्लू कलर का गाउन पहन रखा खा।
वायरल हो रही तस्वीरों में महिका, हार्दिक के गाल पर 'विक्ट्री किस' देती नजर आ रही हैं। हार्दिक ने इस दौरान अपने कंधों पर तिरंगा लपेटा हुआ था और दोनों की केमिस्ट्री चर्चा में है।
मैच के बाद इंटरव्यू में हार्दिक काफी इमोशनल नजर आए। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय महिका को देते हुए कहा, 'जब से महिका मेरी लाइफ में आई हैं, सब कुछ सही हो रहा है। एक के बाद एक जीत मिल रही है। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि चिंता मत करो, ट्रॉफी हम ही लाएंगे।'
मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या ने सुखबीर के गाने ओ हो हो हो पर डांस किया तब उनके साथ माहिका भी थीं। हार्दिक का वीडियो भी वायरल है।
माहिका शर्मा इंटरनैशनल फैशन मॉडल और डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं। हार्दिक के साथ उनके रिलेशनशिप के चर्चे दिसंबर 2024 में शुरु हुए। दोनों को साथ में वकेशन पर देखा गया था।
दिसंबर वकेशन के बाद से हार्दिक और माहिका साथ आने लगे। बीते दिनों हार्दिक ने माहिका के साथ घर पर पूजा की थी। फोटोज वायरल होने के बाद उनकी सगाई की अफवाहें भी उड़ने लगी थीं।