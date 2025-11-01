HAQ Star Cast Fees: इमरान हाशमी ने वसूली मोटी रकम, यामी गौतम के हाथ लगी बस आधी फीस

इमरान हाशमी ने वसूली मोटी रकम, यामी गौतम के हाथ लगी बस आधी फीस

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'हक' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस मूवी में इमरान, यामी गौतम के साथ नजर आएंगे। मूवी में इमरान एक फेमस वकील के किरदार में हैं। 'हक' 7 नवम्बर के दिन रिलीज होने जा रही है। यह कानूनी ड्रामा 1985 के ऐतिहासिक शाहबानो मामले से प्रेरित है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इमरान हाशमी से लेकर यामी गौतम सहित बाकी एक्टर्स की फीस पर...