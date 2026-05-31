'है जवानी तो इश्क होना है' के लिए 'धुरंधर' एक्टर को मिली सबसे कम फीस, वरुण धवन ने वसूली मोटी रकम

है जवानी तो इश्क होना है कास्ट फीस

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Cast Fees: फिल्म निर्माता डेविड धवन के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी है। इस फिल्म में डेविड धवन के बेटे एक्टर वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। इन सबके बीच फैंस 'है जवानी तो इश्क होना है' के स्टार्स की फीस जानने के लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस फिल्म के कलाकारों की फीस पर...