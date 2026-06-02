हाय हुक्कू, तू-तू-तू-तू तारा, गुलाय-गुलाय गो… क्या आपने भी गाए हैं ये 7 अजीब हुक वर्ड वाले हिंदी गाने?

बॉलीवुड में गाने जितने ऊटपटांग हों, उतनी जल्दी ही जुबान पर चढ़ते हैं। पुराने जमाने के गाने मीनिंगफुल होते थे लेकिन मस्ती के लिए इनमें भी ऐसे हुक वर्ड्स डाल दिए जाते थे। जैसे मेरा नाम चिन चिन चू, गिली गिली अक्खा वगैरह। यहां बॉलीवुड के 7 ऐसे गानों की लिस्ट हैं जो आपने खूब गाए होंगे लेकिन इनका मतलब शायद ही पता हो।
गोपी किशन का ये गाना सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया है। उस वक्त यह गाना चार्टबस्टर था और अभी तक लोग इसे सुनते हैं। चित्रहार, शादी-पार्टी हर जगह ये गाना चलता था। लोग इस पर डांस भी करते थे। समीर अंजान इसकी लिरिक्स का किस्सा बता चुके हैं। उन्हें जल्दी से ये गाना बनाकर देना था। दिमाग में सिर्फ हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय आया। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने बोल दिया, ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाये-जाये।
जुड़वां के इस गाने को देव कोहली ने लिखा था। सलमान खान का ये गाना उस टाइम यूथ्स ने खूब गाया। अभी भी ये टाइमलेस है।
सैफ अली खान की फिल्म ये दिल्लगी का गाना, जब भी कोई लड़की देखूं फेमस हुआ था। इस गाने में ओले-ओले शब्द यूं ही डाले गए थे। ये गाना भी समीर ने लिखा था।
गानों में अजीब तुकबंदी डालने वालों में समीर काफी आगे रहे हैं। बोल राधा बोल के गाना तू तू तू तू तारा भी इसका एक उदाहरण है।
यह गाना 1992 में आई फिल्म इसी का नाम जिंदगी का है। मिले कोई अंजाना, जो लगे जाना पहचाना तो दिल ये कहे इसे अपना बनाना, गुलाय गुलाय गो। इस गाने को इंदीवर ने लिखा था। यह आमिर खान और फराह पर फिल्माया गया है। अगर आपने अब तक ये गाना नहीं सुना तो आज ही सुनकर देखें।
यह गाना स्लम डॉग मिलियनेयर का है। इसे एआर रहमान ने कंपोज किया है और रकीब आलम ने लिखा है। याद दिला दें कि रकीब वही लिरिसिस्ट हैं जो केडी द डेविल के नोरा वाले 'सरके चुनर तेरी' गाने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी में फंस चुके हैं।
रेडी फिल्म के गाने धिंका-चिका का मतलब भी शायद ही किसी को पता हो पर गाते सब शौक से हैं। यह गाना आशीष पंडित ने लिखा है। (फोटो क्रेडिट: यूट्यूब)
ब्लू फिल्म का गाना चिगी विगी भी ऐसा है जो गाने में मजा आता है। गाने के अब्बास टायरवाला ने लिखा है। कंपोजर एआर रहमान हैं। (फोटो क्रेडिट: यूट्यूब)