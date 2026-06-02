हाय हुक्कू, तू-तू-तू-तू तारा, गुलाय-गुलाय गो… क्या आपने भी गाए हैं ये 7 अजीब हुक वर्ड वाले हिंदी गाने?

हाय हुक्कू हाय

गोपी किशन का ये गाना सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया है। उस वक्त यह गाना चार्टबस्टर था और अभी तक लोग इसे सुनते हैं। चित्रहार, शादी-पार्टी हर जगह ये गाना चलता था। लोग इस पर डांस भी करते थे। समीर अंजान इसकी लिरिक्स का किस्सा बता चुके हैं। उन्हें जल्दी से ये गाना बनाकर देना था। दिमाग में सिर्फ हाय हुक्कू हाय हुक्कू हाय हाय आया। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने बोल दिया, ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाये-जाये।