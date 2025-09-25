टॉवल बनकर तेरी कमर से लिपट जाऊंगा...गुंडा फिल्म के डबल मीनिंग डायलॉग्स जिन पर मचा था बवाल

मिथुन की फिल्म गुंडा के डायलॉग्स की कई रील्स अक्सर इंस्टाग्राम में आ जाती हैं। जिसमें आपको बुल्ला और इबु हटेला टाइप के कैरेक्टर्स दिखते होंगे। जब यह फिल्म थिएटर्स में आई तो इसके डायलॉग्स पर बवाल हो गया था। मूवी थिएटर से हटानी पड़ी थी। फिल्म में डायलॉग्स डबल मीनिंग थे और सीरियस सिचुएशन में भी राइमिंग की गई थी। यहां फिल्म के कुछ ऐसे ही डायलॉग्स हैं।
गुंडा फिल्म में मिथुन एक ईमानदार शख्स शंकर के किरदार में हैं। वह गुंडों का कुछ काम बिगाड़ देते हैं तो गुंडे उनके पिता और बहन को मार देते हैं। इसके बाद मिथुन अपनी बहन और बाप की मौत का बदला लेते हैं। शंकर और गुंडों की दुश्मनों और कई गैंग्स के आपसी झगड़ों के बीच कई शॉकिंग डायलॉग्स आते हैं।
गुंडा में मुकेश ऋषि बुल्ला बने हैं। उनका डायलॉग,'मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला'काफी चर्चित है। एक सीन में बुल्ला की बहन मरने वाली होती है और वह उससे बोलता है, लंबू ने तुझे लंबा कर दिया। माचिस की तीली को खंबा कर दिया।
फिल्म में एक ऐसा ही डायलॉग है, 'बुल्ला का नाम लेकर खड़ा कर दिया तूने मेरा गुस्से से एक-एक बाल। साले को मैंने दूध पिला-पिलाकर पाला है लेकिन आज वो मेरी छाती को चबाना चाहता है।'
गुंडा मूवी में शक्ति कपूर का डायलॉग है, मेरा नाम है चुटिया। अच्छे-अच्छों की खड़ी करता हूं खटिया। एक जगह वह बोलते हैं, मैंने विटामिन सेक्स खाया है।
फिल्म में मोहन जोशी का डायलॉग है, मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते।
फिल्म का एक गुंडे का डायलॉग है, बुल्ला ऐ बुल्ला तेरी बहन का करूंगा मैं खुल्लम खुल्ला। एक और डायलॉग है, टॉवल बनकर तेरी कमर से लिपट जाऊंगा, मेरे को मत मार। मरते वक्त भी कैरेक्टर्स से इस तरह के डायलॉग्स बुलवाए गए हैं।
मेरा नाम है इबु हटेला, मां मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। खाएगा क्या केला?