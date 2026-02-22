गुलजार के डायरेक्शन में बनी इन 10 फिल्मों को IMDb पर मिली शानदार रेटिंग, ये खूबसूरत कहानियां आत्मा खुश कर देंगी

इजाजत

1987 में एक फिल्म आई थी इजाजत। इस फिल्म में रेखा, अनुराधा पटेल नसीरुद्दीन शाह और कैमियो में शशि कपूर थे। फिल्म की कहानी अपने समय से बहुत आगे और दिल छूने वाली थी। एक लड़की माया जो लिव-इन पर भरोसा करती है। एक पति जो अपनी प्रेमिका को पत्नी के सामने भूला नहीं पाता। IMDb पर 8.3 रेटिंग वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म का गाना 'मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है' आज भी पसंद किया जाता है।