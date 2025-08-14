इस फिल्म के लास्ट सीन से लोगों को लगा था सदमा, सैड फिल्मों की लिस्ट में ऊपर है नाम

बॉलीवुड में सैड फिल्मों की बात की जाए तो लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनके क्लाइमैक्स ने हर किसी रोने पर मजबूर किया। सैड क्लाइमैक्स वाली फिल्मों की बात करें तो इनमें श्रीदेवी और कमल हासन स्टारर सदमा का नाम जरूर लिया जाता है।
सदमा साल 1983 में आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसका क्लाइमैक्स काफी शॉकिंग था। इसमें श्रीदेवी का नाम नेहलता होता है। वह चुलबुली जिंदादिल लड़की होती हैं। एक दिन एक्सीडेंट में वह अपनी यादाश्त खो बैठती है। नेहलता को रेट्रोगेट एम्नेशिया हो जाता है। इसके बाद उसकी मेमोरी 6 साल की बच्ची के बराबर हो जाती है।
नेहलता अपने मां-बाप को भी नहीं पहचानती। नेहलता का इलाज चल रहा होता है तभी उसका अपहरण हो जाता है। बदमाश उसे कोठे पर बेच देते हैं। कोठे की सरगना नेहलता का नाम रेशमी रख देती हैं। नेहलता वहां नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है।
एक दिन सोमप्रकाश उर्फ सोमू अपने गम भुलाने दोस्तों के साथ उस कोठे पर पहुंच जाता है। सोमू का रोल कमल हासन ने किया है। नेहलता को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। सोमू उसको देखता है तो समझ जाता है कि उसका दिमाग तो बच्चों जैसा है। सोमू उसे वहां से छुड़वाता है।
सोमू ऊटी में टीचर होता है। वह रेशमी को वहां ले जाकर उसी देखभाल करता है। कई बार उसे रेशमी सुंदर लगती है पर उसकी मासूमियत देखकर अपने दिल को संभाल लेता है। सोमू और रेशमी के बीच अच्छा बॉन्ड हो जाता है। वह जी-जान लगाकर उसकी देखभाल करता है।
एक दिन रेशमी के पिता उसकी तलाश में ऐड देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह ऊटी में है। वह वहां खोजते हुए पहुंच जाते हैं। सोमू उसका इलाज करवाता है और रेशमी को पुरानी जिंदगी याद आ जाती है।
रेशमी बीच की जिंदगी एकदम भूल जाती है और सोमू को भी नहीं पहचानती। वह अपने पिता के साथ वापस जा रही होती है और सोमू ट्रेन के साथ दौड़ता है। वह रेशमी को याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे भिखारी समझ लेती है और चली जाती है।
फिल्म का क्लाइमैक्स यही है और इतना इमोशंस से भरा है कि सख्त दिल वाले रो पड़ते हैं। इस सीन में कमल हासन ने कमाल की एक्टिंग की है। वह गिरते हैं, रोते हैं, उनके चोटें लगती हैं पर रेशमी के पीछे दौड़ते रहते हैं। शाहरुख खान इस सीन की तारीफ में बोल चुके हैं कि अगर उन्हें कभी दौड़ना या गिरना हो तो वह कमल हासन की तरह करते हैं जैसे वह सदमा में दौड़े।