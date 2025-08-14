इस फिल्म के लास्ट सीन से लोगों को लगा था सदमा, सैड फिल्मों की लिस्ट में ऊपर है नाम

इस सीन की तारीफ कर चुके हैं शाहरुख

फिल्म का क्लाइमैक्स यही है और इतना इमोशंस से भरा है कि सख्त दिल वाले रो पड़ते हैं। इस सीन में कमल हासन ने कमाल की एक्टिंग की है। वह गिरते हैं, रोते हैं, उनके चोटें लगती हैं पर रेशमी के पीछे दौड़ते रहते हैं। शाहरुख खान इस सीन की तारीफ में बोल चुके हैं कि अगर उन्हें कभी दौड़ना या गिरना हो तो वह कमल हासन की तरह करते हैं जैसे वह सदमा में दौड़े।