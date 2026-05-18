एक्टर जिसने दूसरी बीवी को धोखा देकर पहली से किया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर से कर ली शादी

आपने कई बार सुना होगा कि किसी शख्स ने पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी की। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर है जिसने अपनी दूसरी पत्नी से छिपकर पहली बीवी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। इसके बाद दोबारा शादी भी कर ली। यानी उसकी तीन शादियां हुईं पर लड़कियां दो ही थीं। अगर आप नहीं पहचान पाए तो बता देते हैं कि उस एक्टर का नाम है अन्नू कपूर। उनकी शादी का यह किस्सा काफी मशहूर है।
अन्नू कपूर काफी इंट्रेस्टिंग व्यक्ति हैं। वह अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उनकी जिंदगी में काफी संघर्ष रहे। हालांकि उनकी शादी की कहानी काफी शॉकिंग है। अन्नू कपूर कई फिल्मों और सीरियल्स में आ चुके हैं।
अन्नू कपूर की पहली शादी 1992 में अनुपमा पटेल से हुई थी। वह अमेरिका में पैदा हुई थीं। दोनों की नहीं जमी तो खटपट होने लगी। अन्नू कपूर ने 1993 में अनुपमा को तलाक दे दिया। अनुपमा उनसे 13 साल छोटी थीं।
1995 में अन्नू कपूर ने अरुणिता मुखर्जी से शादी की। दोनों का रिश्ता 10 साल तक चला। बताया जाता है कि अरुणिता जब अन्नू की पत्नी थीं तो वह छिप-छिपकर होटल में अपनी पहली पत्नी अनुपमा से मिलते थे।
जब अरुणिता को पता चला कि वह उन्हें धोखा दे रहे हैं तो उनका दिल टूट गया। अरुणिता ने अन्नू कपूर को तलाक देने का फैसला लिया।
अन्नू ने 2008 में फिर से अपनी पहली पत्नी अनुपमा से शादी कर ली। दोनों 4 बच्चों के पेरेंट्स हैं।
अन्नू कपूर बीते दिनों अपनी बहन सीमा कपूर को धोखा मिलने पर बोल चुके हैं। सीमा ने एक्टर ओम पुरी से शादी की थी। शादीशुदा होते हुए उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नंदिता पुरी से हो गया था। वह सीमा से अलग हो गए थे। आखिरी वक्त पर बीमारी की हालत में सीमा ने उनकी सेवा की थी।
अन्नू कपूर अपने रीसेंट इंटरव्यू में बोले थे कि ओम पुरी बढ़िया एक्टर थे लेकिन उन्होंने पति होने के नाते एक औरत को धोखा देकर ठीक नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा था कि ओम पुरी की मौत काफी पहले हो जाती अगर उनकी बहन सीमा ने उनकी सेवा ना की होती।