एक्टर जिसने दूसरी बीवी को धोखा देकर पहली से किया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर से कर ली शादी

जब तीन बार हुई दो लड़कियों से शादी

आपने कई बार सुना होगा कि किसी शख्स ने पहली पत्नी को धोखा देकर दूसरी शादी की। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर है जिसने अपनी दूसरी पत्नी से छिपकर पहली बीवी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। इसके बाद दोबारा शादी भी कर ली। यानी उसकी तीन शादियां हुईं पर लड़कियां दो ही थीं। अगर आप नहीं पहचान पाए तो बता देते हैं कि उस एक्टर का नाम है अन्नू कपूर। उनकी शादी का यह किस्सा काफी मशहूर है।