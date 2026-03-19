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Gudi Padwa 2026: सागरिका घाटगे ने पति जहीर खान के साथ मनाया गुड़ी पाड़वा, अजय देवगन ने शेयर की पूरन पोली की थाली

Gudi Padwa 2026 Celebration: 19 मार्च को देशभर में नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया गया। बॉलीवुड से लेकर टीवी सिलेब्स ने खास अंदाज में गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की हैं। 

Harshita PandeyMar 19, 2026 09:45 pm IST
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गुड़ी पाड़वा

आज यानी 19 मार्च को देशभर में गुड़ी पाड़वा और नवरात्रि की शुरुआत मनाई गई। गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का पवित्र दिन माना जाता है। महाराष्ट्र में इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं। टीवी और बॉलीवुड सिलेब्स ने भी खास अंदाज में इस त्योहार को मनाया। सिलेब्स ने तस्वीरें शेयर कर फैंस को गुड़ी पाड़वा की बधाई दीं।

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श्रद्धा कपूर ने शेयर की पूजा की थाली

श्रद्धा कपूर हर साल गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाती हैं। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर में पूजा की थाली की तस्वीर शेयर की। इसी के साथ उन्होंने मराठी में और इंग्लिश में कैप्शन लिखकर फैंस को त्योहार की बधाई दी।

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रितेश देशमुख और जेनेलिया

बॉलीवुड के क्यूट कपल कहे जाने वाले रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा ने साथ में एक वीडियो शेयर की। वीडियो में रितेश कुर्ता-धोती और जेनेलिया साड़ी में नजर आ रही हैं। उन्होंने मराठी में कैप्शन लिखा- गुडी पाडवा व नूतन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना देशमुख परिवाराकडून हार्दिक शुभेच्छा!

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सागरिका घाटगे और जहीर खान

एक्ट्रेस सागरिका घाटके ने अपने पति जहीर खान और बेटे के साथ तस्वीरें शेयर कीं। सागरिका पिंक कलर की साड़ी में नजर आईं। वहीं, जहीर खान कुर्ता-पयजामा में नजर आए। सागरिका ने जो तस्वीरें शेयर कीं उसमें से एक तस्वीर पूरन पोली की थाली की थी।

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सोनाली बेंद्रे

बॉलीवुड की चहेती और सबसे खूबसूरत हिरोइनों में से एक सोनाली बेंद्रे ने भी फैंस को बधाई दी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो शेयर की। सोनाली वीडियो में पीला सूट और ऑरेंज दुपट्टा पहने नजर आईं। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा- आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बधाई।

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तेजस्वी ने करण कुंद्रा संग मनाया त्योहार

टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा संग ये त्योहार मनाया। तेजस्वी इस मौके पर ब्लू और व्हाइट कलर के कॉटन सूट में नजर आई, वहीं करण ब्लैक कपड़े में नजर आए। तस्वीरों में करण और तेजस्वी के डॉग्स भी नजर आए।

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अजय देवगन

अजय देवगन ने गुड़ी पड़वा के त्यौहार पर महाराष्ट्र की एक खास डिश, पूरन पोली की एक झलक साझा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पूरन पोली की थाली शेयर की।

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