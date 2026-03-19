Gudi Padwa 2026: सागरिका घाटगे ने पति जहीर खान के साथ मनाया गुड़ी पाड़वा, अजय देवगन ने शेयर की पूरन पोली की थाली

गुड़ी पाड़वा

आज यानी 19 मार्च को देशभर में गुड़ी पाड़वा और नवरात्रि की शुरुआत मनाई गई। गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का पवित्र दिन माना जाता है। महाराष्ट्र में इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाते हैं। टीवी और बॉलीवुड सिलेब्स ने भी खास अंदाज में इस त्योहार को मनाया। सिलेब्स ने तस्वीरें शेयर कर फैंस को गुड़ी पाड़वा की बधाई दीं।