गोविंदा ने ठुकरा दी थी ऐश्वर्या संग ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, अनिल कपूर ने लपका रोल, कमाए थे 50 करोड़

बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि स्टार्स को कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा देते हैं, लेकिन बाद में वही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। कई सेलेब्स को उनके इस फैसले पर पछतावा भी होता है। कुछ ऐसा ही गोविंदा के साथ भी हुआ।
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर गोविंदा ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने रोमांटिक, कॉमेडी और एक्शन तक हर रोल में खुद को साबित किया। लेकिन क्या आप जनत हैं गोविंदा ने बॉलीवुड की एक हिट फिल्म को रिजेक्ट किया, जो बाद में अनिल कपूर के हाथ लगी।
हम बात कर रहे हैं सुभाष घई की फिल्म ताल की। इस 26 साल पहले रिलीज हुई इस ताल ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी।
ताल में ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर, अक्षय खन्ना, आलोक नाथ जैसे कलाकार अहम किरदार में थे। इस फिल्म के गाने आज भी चार्टबस्टर हैं।
आईएमडीबी के मुताबिक, फिल्म ताल के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने फिल्म में अनिल कपूर का रोल पहले आमिर खान को ऑफर किया था। इसके बाद जब उन्होंने इसे करने से मना कर दिया तो ये रोल गोविंदा के पास गया।
आामिर को जहां इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। वहीं गोविंदा उस वक्त फिल्म हसीना मान जाएगी की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में डायरेक्टर ने ये रोल अनिल कपूर को दिया गया और उन्होंने इसे करने के लिए हां कर दिया।
सुभाष घई की फिल्म ताल के कलेक्शन की बात करें तो Sacnilk के मुताबिक, 15 करोड़ में बनी फिल्म ताल का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 50.07 करोड़ रुपये था। ये फिल्म हिट साबित हुई थी।