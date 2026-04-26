गोविंदा के टॉप 7 गानों की लिस्ट पर नहीं होगा यकीन! क्लासिक नहीं ये गाने सबसे ज्यादा सुनते हैं लोग

आज भी कायम है गोविंदा के इन गानों का जलवा

बॉलीवुड के उस दौर के सुपरस्टार एक्टर गोविंदा की फिल्मों के साथ-साथ उनके गाने भी चार्टबस्टर हिट रहे। गोविंदा की फिल्मों के साथ-साथ उनके गाने आज भी खूब सुने जाते हैं। आज भी शादी-पार्टियों और महफिलों में लोग गोविंदा की फिल्मों के गाने सुनना पसंद करते हैं और अपनी प्लेलिस्ट में रखते हैं। लेकिन गोविंदा के सबसे ज्यादा सुने गए 7 गाने कौन से हैं? चलिए आज इस सवाल का जवाब जानते हैं।