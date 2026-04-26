गोविंदा के टॉप 7 गानों की लिस्ट पर नहीं होगा यकीन! क्लासिक नहीं ये गाने सबसे ज्यादा सुनते हैं लोग

बॉलीवुड के उस दौर के सुपरस्टार एक्टर गोविंदा की फिल्मों के साथ-साथ उनके गाने भी चार्टबस्टर हिट रहे। गोविंदा की फिल्मों के साथ-साथ उनके गाने आज भी खूब सुने जाते हैं। आज भी शादी-पार्टियों और महफिलों में लोग गोविंदा की फिल्मों के गाने सुनना पसंद करते हैं और अपनी प्लेलिस्ट में रखते हैं। लेकिन गोविंदा के सबसे ज्यादा सुने गए 7 गाने कौन से हैं? चलिए आज इस सवाल का जवाब जानते हैं।
गोविंदा के आज तक सबसे ज्यादा सुने गए गानों में फिल्म 'हसीना मान जाएगी' का गाना 'आई लव यू बोल डाल' भी शुमार है। इस गाने को आज तक स्पॉटिफाई पर 24 लाख से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
शायद ही आपको यकीन हो लेकिन फिल्म 'आंखें' का गाना 'बड़े काम का बंदर' इस टॉप 7 लिस्ट का हिस्सा है। यह गोविंदा के उन गानों में शुमार है जिन्हें अभी तक सबसे ज्यादा सुना गया है।
गोविंदा के मस्तीभरे गानों की अपनी ही फैन फॉलोइंग है। शायद यही वजह है कि फिल्म 'दुलारा' का गाना 'मेरी पैंट भी सेक्सी' ने चार्टबस्टर लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। इस गाने के मस्तमौला बोल आज भी लोगों को पसंद आते हैं।
गोविंदा के जिन गानों को आज तक सबसे ज्यादा सुना गया है, उनके नामों पर शायद ही आपको यकीन है। कुछ ऐसा ही यह गाना 'गोरी गोरी ओ बांकी छोरी' भी है। इस गाने को जनता का बेशुमार प्यार मिला है।
गोविंदा के ठुमकों के दीवानों के लिए यह गाना परफेक्ट है। इस गाने की एनर्जी शानदार है। आज भी यह गाना गोविंदा के हार्डकोर फैंस के बीच अपनी अलग जगह रखता है।
गोविंदा का यह गाना भी स्पॉटिफाई पर उनके अभी तक सबसे ज्यादा सुने गए गानों में शुमार है। अगर आप पुराने गानों के शौकीन हैं तो यह गाना आज भी आपको बहुत पसंद आएगा।
'बैरन' गाने को भी गोविंदा के चाहने वालों ने स्पॉटिफाई पर खूब सुना है। भले ही इस गाने पर उतने स्ट्रीम्स ना आए हों, लेकिन यह गोविंदा की वर्सेटिलिटी को साफ तौर दिखाता है।