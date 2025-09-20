24 साल पहले ऐश्वर्या राय संग रोमांस कर चुक हैं गोविंदा, बुरी तरह हुई थी फ्लॉप फिल्म, IMDb ये है रेटिंग

22 साल पहले ऐश्वर्या राय संग रोमांस कर चुक हैं गोविंदा

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी डांस के लिए भी जाने जाते हैं। अपने करियर में गोविंदा ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। कई कई दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाले गोविंदा की फिल्मों के आज भी फैंस दीवाने हैं।