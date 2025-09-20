24 साल पहले ऐश्वर्या राय संग रोमांस कर चुक हैं गोविंदा, बुरी तरह हुई थी फ्लॉप फिल्म, IMDb ये है रेटिंग

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी डांस के लिए भी जाने जाते हैं। अपने करियर में गोविंदा ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। कई कई दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाले गोविंदा की फिल्मों के आज भी फैंस दीवाने हैं।
90 के दशक में इनका जादू बड़े पर्दे पर खूब बोलता था। गोविंदा ने फिल्मों में लगभग हर एक्ट्रेस संग स्क्रीन शेयर किया है, लेकिन ज्यादातर उन्होंने करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, नीलम के साथ किया है।
लेकिन क्या आप जानते हैं गोविंदा बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय संग भी फिल्म में काम कर चुके हैं। इस फिल्म में गोविंदा ने ऐश्वर्या संग जमकर रोमांस किया था। आइए जानते हैं कौन सी थी वो फिल्म?
गोविंद और ऐश्वर्या राय ने एक साथ फिल्म 'अलबेला' में काम किया था। ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी। इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म का निर्देशन दीपक सरीन ने किया था।
'अलबेला' में गोविंदा और ऐश्वर्या राय के अलावा जैकी श्रॉफ और नम्रता शिरोडकर मुख्य किरदारों में थे। यह पहली बार था जब ये जोड़ी साथ नजर आई थी। इस फिल्म को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी।
'अलबेला' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। फिल्म में ऐश्वर्या और गोविंदा की रोमांटिक जोड़ी को लोगों ने खास पसंद नहीं किया था।
10 करोड़ रुपये के बजट में बनी 'अलबेला' ने बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। यही नहीं इसे आईएमडीबी पर भी 10 में से 3.7 रेटिंग मिली है, जो काफी बुरी है।