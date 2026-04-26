एक दो नहीं, गोविंदा ने इस फिल्म में निभाए 6 रोल, बॉक्स ऑफिस पर ऐसा था हाल

बजट और कमाई

'हद कर दी आपने' उस साल की बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म का बजट 8 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 18.98 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।