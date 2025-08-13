सलमान खान के कहने पर गोविंदा ने छोड़ दी थी यह फिल्म, मूवी थी ब्लॉकबस्टर, बदली एक्टर की किस्मत

गोविंदा एक समय पर बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार थे। एक समय तो ऐसा भी था जब वह एक साथ कई फिल्में कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोविंदा ने अपने दोस्त सलमान खान के लिए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म छोड़ दी थी।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है जुड़वा। गोविंदा ने खुद बताया था कि सलमान ने उनसे उस फिल्म को छोड़ने को कहा था।
गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'उस समय मैं जुड़वा कर रहा था और किसी दिन सलमान ने मुझे फोन लगाया 2-3 बजे और कहा कि चीची भैया आप कितनी हिट दोगे यार? मैंने बोला क्या हुआ? वो बोला वो जो पिक्चर आप कर रहे हो, जुड़वा, वो आप बंद कर दी जिए और मुझे दे दीजिए।'
गोविंदा ने यह भी कहा था, 'सलमान ने कहा कि डेविड धवन भी आपको मुझे देना पड़ेगा। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला भी मैंने आप आप ही का कर लिया है। तो वो चलती फिल्म वहीं पर रोक दी गई और बंध कर दी और सलमान को दे दी थी।'
जुड़वा में फिर सलमान खान के साथ करिश्मा कपूर और रंभा लीड रोल में थे। यह फिल्म सुपरहिट थी।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो जुड़वा ने 17.80 करोड़ की कमाई की थी।
इस फिल्म में सलमान डबल रोल में थे और डेविड धवन ने फिल्म को डायरेक्ट किया था।
बता दें कि सलमान और गोविंदा साथ में फिल्म सलाम ए इश्क और पार्टनर फिल्म में काम कर चुके हैं। पार्टनर उनकी सुपरहिट फिल्म थी जिसमें दोनों की कैमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था।