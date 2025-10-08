रेड चिलीज की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में शाहरुख की ये डिजास्टर मूवी

डियर जिंदगी

लिस्ट में 10वें नंबर पर शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म डियर जिंदगी है।boxofficeindia.com के मुताबिक, इस फिल्म ने भारत में 66 करोड़ 46 लाख 75 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी।