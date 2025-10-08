रेड चिलीज की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, लिस्ट में शाहरुख की ये डिजास्टर मूवी

गौरी खान और शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में फैंस को दी हैं। आज हम आपको रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं।
लिस्ट में 10वें नंबर पर शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म डियर जिंदगी है।boxofficeindia.com के मुताबिक, इस फिल्म ने भारत में 66 करोड़ 46 लाख 75 हजार की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर शाहरुख खान और काजोल की हिट फिल्म माय नेम इज खान है। इस फिल्म ने भारत में 72 करोड़ 82 लाख 50 हजार रुपये कमाई की थी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम है। फिल्म बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म ने भारत में 78 करोड़ 16 लाख 50 हजार रुपये की कमाई की थी।
लिस्ट में 7वें नंबर पर अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला है। फिल्म ने भारत में 87.57 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी।
लिस्ट में छठे नंबर पर शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म जीरो है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। फिल्म ने भारत 88 करोड़ 74 लाख 50 हजार की कमाई की थी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर शाहरुख खान और करीना कपूर की फिल्म रा वन है। फिल्म ने भारत में 113.94 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म रईस है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 128.77 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाहरुख खान और वरुण धवन की फिल्म दिलवाले है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट पर साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 139.97 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म ने भारत में 178.41 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में पहले नंबर पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस है। फिल्म ने भारत में 207.69 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर थी।