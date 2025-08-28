Gaurav Khanna To Divyanka Tripathi Tv Stars Who Do Not Have Kids After Years Of Marriage गौरव खन्ना से दिव्यांका तक, शादी के सालों बाद भी इन स्टार्स ने नहीं किया बेबी प्लान, एक को हो गए 20 साल
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनगौरव खन्ना से दिव्यांका तक, शादी के सालों बाद भी इन स्टार्स ने नहीं किया बेबी प्लान, एक को हो गए 20 साल

गौरव खन्ना से दिव्यांका तक, शादी के सालों बाद भी इन स्टार्स ने नहीं किया बेबी प्लान, एक को हो गए 20 साल

कई टीवी स्टार्स हैं जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं फिर भी उन्होंने बेबी प्लान नहीं किया है। चलिए बताते हैं आपको उन स्टार्स के बारे में जो फिलहाल बेबी प्लानिंग करने के लिए तैयार नहीं हैं।

Sushmeeta SemwalThu, 28 Aug 2025 12:08 PM
1/8

टीवी स्टार्स

टीवी के कई पॉपुलर स्टार्स हैं जिनकी शादी को कई साल तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बेबी प्लान नहीं किया है। इसमें से एक स्टार की शादी को तो 20 साल हो गए हैं।

2/8

गौरव खन्ना

गौरव खन्ना जो हाल ही में बिग बॉस 19 में आए, उन्होंने कहा कि वह तो बच्चा चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बच्चा नहीं चाहती हैं। गौरव ने आकांक्षा से साल 2016 में शादी की थी। लेकिन अभी तक दोनों ने बेबी प्लान नहीं किया है।

3/8

दिव्यांका त्रिपाठी

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया टीवी के पॉपुलर कपल में से एक हैं। दिव्यांका और विवेक ने साल 2016 में शादी की थी। दिव्यांका और विवेक ने इस बारे में एक बार कहा था कि इसका जवाब हम नहीं देंगे कि बेबी कब होगा, यह सब ऊपर वाले के हाथ में है।

4/8

सरगुन मेहता और रवि दुबे

सरगुन मेहता और रवि दुबे को काफी पसंद किया जाता है। दोनों ने साल 2013 में शादी की थी। सरगुन और रवि ने खुद कहा है कि दोनों बेबी नहीं चाहते हैं फिलहाल और आपस में खुश हैं।

5/8

सनाया ईरानी-मोहित सहगल

सनाया ईरानी ने साल 2016 में शादी की थी मोहित सहगल से। दोनों साथ में काम भी कर चुके हैं। दोनों ने भी अभी तक बेबी प्लान नहीं किया है।

6/8

शक्ति अरोड़ा-नेहा सक्षेना

शक्ति अरोड़ा ने नेहा सक्षेना संग 2018 में शादी की थी। इन दोनों ने भी अभी तक बेबी प्लान नहीं किया है।

7/8

हुसैन कुवाजेरवाला&nbsp;

हुसैन कुवाजेरवाला और टीना से साल 2005 में शादी की थी। अब तक दोनों का कोई बेबी नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले हुस्सैन ने कहा था कि वह अब बेबी प्लान करना चाहते हैं।

8/8

पारुल चैहाल&nbsp;

पारुल चैहाल ने साल 2018 में चिराग ठाकुर से शादी की थी और अब तक उन्होंने भी बेबी प्लान नहीं किया है।

gaurav khanna Divyanka Tripathi Sargun Mehta