गौरव खन्ना का घर अंदर से दिखता है ऐसा, बाथरूम थी सबसे फेवरेट जगह, इस आंगन में खेला क्रिकेट

अंदर से ऐसा दिखता है गौरव खन्ना का घर

गौरव खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपना कानपुर वाला घर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घर में गुजरा गौरव खन्ना का बचपन। यहीं से उन्होंने एक्टर बनने के सपने देखे थे जो सच हुए। देखिए अब ऐसा दिखता है गौरव खन्ना का बचपन।