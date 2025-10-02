Gandhi Jayanti Who Played First Time Mahatma Gandhi Role In Movie rajit kapoor To ben kingsley These 8 Know क्या आप जानते हैं किसने निभाया था सबसे पहले 'गांधी' का रोल, ये 8 स्टार्स भी बापू बन छाए पर्दे पर
क्या आप जानते हैं किसने निभाया था सबसे पहले 'गांधी' का रोल, ये 8 स्टार्स भी बापू बन छाए पर्दे पर

Priti KushwahaThu, 2 Oct 2025 01:41 PM
सबसे पहले किसने निभाया था ‘गांधी’ का रोल

आज यानी 2 अक्टूबर को देशभर में गांधी जयंती मनाई जा रही है। पर्दे पर भी कई स्टार्स गांधी का रोल निभा चुके हैं। आज इस खास  मौके पर हम आपको उन स्टार्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने फिल्मों में गांधी जी का किरदार निभाया। वैसे तो हर किसी ने गांधी के किरदार में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया, लेकिन एक एक्टर ऐसा है, जिसने बापू का रोल कर दुनिया का दिल जीता। चलिए, जानते हैं किन स्टार्स ने बापू का किरदार निभाया।

जेएस कश्यप

हर किसी के मन में एक बात जरूर आती होगी कि आखिर वो कौन सा एक्टर है, जिसने पर्दे पर पहली बार महात्मा गांधी का रोल प्ले किया है। अगर आप भी नहीं जानते तो हम बता दें कि साल 1963 में आई फिल्म 'नाइट ऑवर्स टू रामा' में जेएस कश्यप पहली बार गांधी बनने वाले एक्टर रहे। ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी स्टेनली वोलपर्ट के इसी नाम के नॉवेल पर बेस्ड थी।

बेन किंग्सले

इसके बाद साल 1982 में आई फिल्म 'गांधी'। इसमें किसी इंडियन एक्टर ने नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टार बेन किंग्सले ने गांधी जी का रोल प्ले किया था। इस फिल्म में बापू की जिंदगी के हर पल को दिखाया गया था। बेन किंग्सले बापू बनकर दुनिया पर छा गए थे। फिल्म ने 8 ऑस्कर अवॉर्ड्स भी जीते थे।

रजित कपूर

साल 1996 में आई फिल्म 'द मेकिंग ऑफ द महात्मा' में रजित  कपूर ने बापू का रोल प्ले किया था। ये मूवी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में शुरुआती सालों पर बेस्ड थी।

दिलीप प्रभावलकर

संजय दत्त और अरशद वारसी की फिल्म 'लगे रहो मुन्नाभाई' में दिलीप प्रभावलकर ने गांधी जी का किरदार निभाया था। संजय की साल 2006 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।

दर्शन जरीवाला

साल 2007 में आई फिल्म 'गांधी: माई फादर' में गांधी और उनके बेटे के आपसी रिश्तों को शानदार तरीके से दिखाया था। इस मूवी में दर्शन जरीवाला ने महात्मा गांधी की रोल निभाया था।  

दीपक अंतानी

फिल्म 'गांधी गोडसे एक युद्ध' में दीपक अंतानी ने बापू का रोल प्ले किया था। 2023 में आई ये फिल्म काल्पनिक कहानी पर बेस्ड थी। इसमें दिखाया गया था कि गांधी बच जाते हैं और वो नाथूराम गोडसे को माफ कर देते हैं।

