TMKOC की बबीता जी समेत TV की ये हिरोइनें हैं लग्जरी कारों की मालकिन, एक ने 18 की उम्र में खरीदी थी BMW

टीवी की उन हसीनाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिनके पास शानदार लग्जरी कार्स हैं। इस लिस्ट लिस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभाने वालीं मुनमुन दत्ता का भी नाम है। यहां चेक करें पूरी लिस्ट।
टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने शनिवार को नई गाड़ी खरीदी। निया शर्मा ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। निया शर्मा ने एक मर्सडीज-एमजी सीएलई 53 खरीदी है। carwale.com के मुताबिक मुंबई में इस कार की कीमत 1.28 करोड़ (एक्स- शोरूम प्राइज) है। निया शर्मा ने पीले रंग की गाड़ी खरीदी है।
बिग बॉस 15 की विनर और करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस जीतने के बाद साल 2022 में ऑडी क्यू7 खरीदी थी। तेजस्वी ने व्हाइट रंग की ऑडी खरीदी थी। तेजस्वी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार की डिलिवरी लेने गई थीं। रिपोर्ट्स की मानें तो उस वक्त इस कार की कीमत करीब 1 करोड़ थी।
लिस्ट में बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट अशनूर कौर का नाम भी है। अशनूर कौर ने साल 2022 में 2016 BMW X3 कार खरीदी थी। उस वक्त इस कार की कीमत करीब 40 लाख थी। अशनूर ने ये कार तब खरीदी थी जब वो 18 साल की हुई थीं। ये उनका खुद को दिया तोहफा था।
टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने साल 2022 में Mercedes-Benz GLC SUV खरीदी थी। उस वक्त इस कार की कीमत करीब 62 लाख थी। जैस्मिन ने ब्लू रंग की मर्सडीज खरीदी थी।
बिग बॉस में नजर आ चुकीं करिश्मा तन्ना ने साल 2024 में लैंड रोवर डिफेंडर 110 खरीदी थी। करिश्मा ने ब्लैक रंग की डिफेंडर खरीदी थी। करिश्मा अपने पति के साथ कार की डिलिवरी लेने पहुंची थीं। उस वक्त इस कार की कीमत 1.04-1.57 करोड़ (एक्स शोरूम प्राइज) थी।
तारक मेहता में बबीता जी की भूमिका निभाने वालीं मुनमुन दत्ता ने साल 2022 में Mercedes-Benz A-Class Limousine खरीदी थी। उस वक्त इस कार की कीमत करीब 42 लाख थी। मुनमुन के पास ब्लैक रंग की मर्सडीज है।
लाफ्टर शेफ्स में नजर आईं रीम शेख ने इसी साल BMW X1 खरीदी है। इस कार की कीमत उस वक्त 50 से 60 लाख के बीच में थी। रीम ने ब्लैक रंग की BMW X1 खरीदी थी।