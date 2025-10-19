TMKOC की बबीता जी समेत TV की ये हिरोइनें हैं लग्जरी कारों की मालकिन, एक ने 18 की उम्र में खरीदी थी BMW

तेजस्वी प्रकाश

बिग बॉस 15 की विनर और करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस जीतने के बाद साल 2022 में ऑडी क्यू7 खरीदी थी। तेजस्वी ने व्हाइट रंग की ऑडी खरीदी थी। तेजस्वी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार की डिलिवरी लेने गई थीं। रिपोर्ट्स की मानें तो उस वक्त इस कार की कीमत करीब 1 करोड़ थी।