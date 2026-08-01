बॉलीवुड की सुपरहिट यारियां: इन सितारों ने पेश की दोस्ती की सच्ची मिसाल, दशकों से हैं एक दूसरे के साथ

कब हुई थी करण जौहर और शाहरुख खान की पहली मुलाकात

शाहरुख खान को दोस्तों का दोस्त कहा जाता है। करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती बहुत पुरानी है। करण जौहर और शाहरुख खान की पहली मुलाकात करण अर्जुन के सेट पर हुई थी। इसके बाद करण और शाहरुख की मुलाकात दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट पर हुई। उस दौरान शाहरुख खान ने करण को वादा किया था कि जब भी करण अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगे, वो उस फिल्म में काम करेंगे। शाहरुख खान ने ऐसा ही किया भी था। करण जौहर भी अपने एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वो शाहरुख खान को अपना भाई मानते हैं। उन्होंने खुलासा किया था कि शाहरुख खान उनकी फिल्मों के लिए कभी पैसे की बात नहीं करते हैं। वो बस करण से कहते हैं कि जो वो तय करेंगे, वो उतनी ही फीस लेंगे।