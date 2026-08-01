Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

बॉलीवुड की सुपरहिट यारियां: इन सितारों ने पेश की दोस्ती की सच्ची मिसाल, दशकों से हैं एक दूसरे के साथ

Real Friendships of Bollywood: अगस्त का पहला रविवार फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। इस मौके पर हम आपको बॉलीवुड की उन दोस्तियों के बारे में बता रहे हैं जिनकी दोस्ती सालों से कायम है। 

Harshita PandeyAug 01, 2026 05:22 am IST
1/9

बॉलीवुड के वो सितारे जो दशकों से निभा रहे हैं एक दूसरे का साथ

2 अगस्त को फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। हर किसी के जीवन में दोस्तों की एक खास जगह होती है। बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी दोस्तियां हैं जो सालों से बरकरार हैं। आज हम आपको बॉलीवु़ड के कुछ ऐसे ही दोस्तों के नाम बता रहे हैं जो सालों से एक दूसरे के साथ हैं।

2/9

कब हुई थी करण जौहर और शाहरुख खान की पहली मुलाकात

शाहरुख खान को दोस्तों का दोस्त कहा जाता है। करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती बहुत पुरानी है। करण जौहर और शाहरुख खान की पहली मुलाकात करण अर्जुन के सेट पर हुई थी। इसके बाद करण और शाहरुख की मुलाकात दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट पर हुई। उस दौरान शाहरुख खान ने करण को वादा किया था कि जब भी करण अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगे, वो उस फिल्म में काम करेंगे। शाहरुख खान ने ऐसा ही किया भी था। करण जौहर भी अपने एक इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वो शाहरुख खान को अपना भाई मानते हैं। उन्होंने खुलासा किया था कि शाहरुख खान उनकी फिल्मों के लिए कभी पैसे की बात नहीं करते हैं। वो बस करण से कहते हैं कि जो वो तय करेंगे, वो उतनी ही फीस लेंगे।

3/9

जब अयान और रणबीर कपूर की हुई दोस्ती

अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर को अक्सर एक दूसरे के साथ स्पॉट किया जाता है। रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी की दोस्ती की शुरुआत साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म वेकअप सिड के सेट से हुई थी। वेकअप सिड को अयान ने डायरेक्ट किया था। उस वक्त से शुरू हुई ये दोस्ती आज भी कायम है। इसके बाद रणबीर अयान की फिल्म ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र में भी नजर आए। अयान ने एक इंटरव्यू में रणबीर को अपना बेस्ट फ्रेंड और अपना परिवार बताया था।

4/9

एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड हैं करीना और अमृता अरोड़ा

करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा की दोस्ती को 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है। करीना और अमृता को अक्सर साथ में देखा जाता है। दोनों को अक्सर पार्टीज, छुट्टियों पर और जिम में साथ देखा जाता है। करीना और अमृता ने मिर्ची प्लस के एक पॉडकास्ट में फीमेल बॉन्डिंग को लेकर बात की थी। उस दौरान दोनों ने बताया था कि कैसे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अमृता ने कहा था कि करीना वो दोस्त हैं जिनसे वो कभी भी बात कर सकती हैं और उन्हें ये डर नहीं होगा कि करीना उन्हें जज करेंगी। उस पॉडकास्ट में दोनों की दोस्ती साफ नजर आ रही थी।

5/9

मजेदार थी काजोल और करण जौहर की पहली मुलाकात

करण जौहर और काजोल की पहली मुलाकात एक फिल्मी पार्टी में हुई थी। ये पार्टी एक डिस्को में हो रही थी। वहां करण जौहर थ्री-पीस सूट पहनकर गए थे। काजोल करण जौहर को देख हंसने लगीं। इसके बाद करण उस पार्टी से चले गए थे। इसके बाद करण और काजोल की मुलाकात हिना(1991) फिल्म के प्रीमियर पर हुई। करण ने कपिल के शो में बताया था कि काजोल को उस वक्त अक्षय कुमार पर क्रश था। वो पार्टी में अक्षय को ढूंढ रही थीं। उस दौरान करण काजोल के साथ उनका सहारा बने हुए थे और उनकी दोस्ती की शुरुआत वहां से हुई।

6/9

बचपन के दोस्त हैं अभिषेक और सिकंदर खेर

अभिषेक बच्चन और सिकंदर खेर की दोस्ती बचपन की है। सिकंदर और अभिषेक बच्चन एक दूसरे को भाई मानते हैं। सिकंदर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभिषेक और उन्हें एक दूसरे के बारे में ज्यादातर चीजें पता हैं। अभिषेक जब बाहर पढ़ाई कर रहे थे और छुट्टियों में घर आते थे तो अभिषेक बच्चन और वो मुंबई में अक्सर साथ में ड्राइव पर जाते थे।

7/9

काजोल की टांग खिंचाई करते हैं शाहरुख खान

शाहरुख खान और काजोल की पहली मुलाकात बाजीगर के सेट पर हुई थी। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी फिल्मों की बेस्ट जोड़ी मानी जाती है। इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमेस्ट्री जितनी पसंद की जाती है, उतना ही इन दोनों का ऑफ स्क्रीन बॉन्ड भी पसंद किया जाता है। शाहरुख कई इंटरव्यूज में काजोल की टांग खींचते, उन्हें चिढ़ाते नजर आ चुके हैं। ये उनकी खूबसूरत दोस्ती के एक पहलु को दिखाता है। वहीं, काजोल भी कई बार मान चुकी हैं कि शाहरुख खान उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं।

8/9

हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं सलमान और संजय दत्त

सलमान और संजय दत्त की दोस्ती भी दशकों पुरानी है। संजय दत्त सलमान खान को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। वहीं, सलमान भी बड़े भाई की तरह ही उन्हें सम्मान देते हैं। सलमान ने एक बार आपकी अदालत में कहा था जब भी वो कुछ संजय दत्त के बारे में सुनते हैं तो उन्हें वो सबसे पहले फोन करते हैं। वहीं, संजय दत्त भी कुछ ऐसा ही करते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा साथ रहते हैं।

9/9

कभी हां कभी ना के सेट पर हुई थी शाहरुख खान और फराह खान की दोस्ती

फराह खान और शाहरुख खान की दोस्ती को 30 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है। दोनों की पहली मुलाकात कभी हां कभी ना के सेट पर हुई थी। उसी सेट से दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी हुई थी। फराह खान और शिरीष की शादी में शाहरुख खान ने फराह का कन्यादान किया था। फराह भी शाहरुख खान को परिवार की तरह ही देखती हैं। दोनों एक दूसरे की पार्टीज में अक्सर नजर आते हैं।

Friendship Day
Hindi Newsफोटोमनोरंजनबॉलीवुड की सुपरहिट यारियां: इन सितारों ने पेश की दोस्ती की सच्ची मिसाल, दशकों से हैं एक दूसरे के साथ