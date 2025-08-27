New OTT Release: वीकेंड होगा धमाकेदार, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये फिल्में-सीरीज

मेट्रो इन दिनों

सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, अनुपम खेर, नीना गुप्पा, अली फजल, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी और फातिमा सना शेख की फिल्म ‘मेट्रो... इन दिनों’ ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त को स्ट्रीम होगी। याद दिला दें, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थीं।