New OTT Release: वीकेंड होगा धमाकेदार, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये फिल्में-सीरीज

शुक्रवार के दिन सिनेमाघरों में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' रिलीज हो रही है। वहीं ओटीटी पर सबा आजाद और सारा अली खान की फिल्म आने वाली है। यहां देखिए इन फिल्मों के नाम और उनकी रिलीज डेट।
सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, अनुपम खेर, नीना गुप्पा, अली फजल, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी और फातिमा सना शेख की फिल्म ‘मेट्रो... इन दिनों’ ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 29 अगस्त को स्ट्रीम होगी। याद दिला दें, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थीं।
फिल्म 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' 29 अगस्त को प्राइम वाडियो पर रिलीज होगी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, महान कश्मीरी गायिका राज बेगम का किरदार निभा रही हैं। वहीं आलिया भट्ट की मम्मा सोनी राजदान भी लीड रोल में हैं।
'माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज' का दूसरा सीजन आ गया है। दस एपिसोड वाला यह सीजन दिल को छू लेने वाला टीनएज ड्रामा है। इसे 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।
'द थर्सडे मर्डर क्लब' चार लोगों की कहानी है जो सालों तक काल्पनिक मर्डर्स के बारे में सोचते हैं और फिर उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते-करते खुद को असली मर्डर में फंसा लेते हैं। आप इसे नेटफ्लिक्स पर 28 अगस्त से देख सकते हैं।
'कराटे किड- लीजेंड्स' 30 अगस्त के दिन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। बता दें, जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तब इंडिया में इसे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था।