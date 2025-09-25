Friday OTT Release: इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट का मिलेगा महा डोज, एक ही दिन रिलीज हो रहीं ये 9 फिल्में-सीरीज

इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट का मिलेगा महा डोज

Friday OTT Release:सितंबर का आखिरी शुक्रवार ओटीटी लवर्स के लिए काफी एंटरटेनिंग होने वाला है। त्योहार का मजा लेने के साथ-साथ आप शानदार फिल्मों का भी मजा ले सकते हैं। इस फ्राइडे अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, एचबीओ और कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन फिल्मों और सीरीज पर...