Friday OTT Release: इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट का मिलेगा महा डोज, एक ही दिन रिलीज हो रहीं ये 9 फिल्में-सीरीज
Friday OTT Release: इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट का मिलेगा महा डोज, एक ही दिन रिलीज हो रहीं ये 9 फिल्में-सीरीज

 इस फ्राइडे अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, एचबीओ और कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं।

Priti KushwahaThu, 25 Sep 2025 04:46 PM
1/10

इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट का मिलेगा महा डोज

Friday OTT Release:सितंबर का आखिरी शुक्रवार ओटीटी लवर्स के लिए काफी एंटरटेनिंग होने वाला है। त्योहार का मजा लेने के साथ-साथ आप शानदार फिल्मों का भी मजा ले सकते हैं। इस फ्राइडे अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, एचबीओ और कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन फिल्मों और सीरीज पर...

2/10

सरकीत

थमर के.वी. द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म सरकीत में आसिफ अली, दिव्या प्रभा, दीपक परम्बोल और ओरहान ने अभिनय किया है। इसे 26 सितंबर से मनोरमामैक्स पर देख सकते हैं।

3/10

'हृदयपूर्वम'

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म 'हृदयपूर्वम' रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इसका निर्देशन सत्यन एंथिकाड ने किया है। इसमें मोहनलाल के अलावा बेसिल जोसेफ और मालविका मोहनन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जा रहा है।

4/10

ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा

ओडुम कुथिरा चाडुम कुथिरा एक मलयालम रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में फहद फासिल, कल्याणी प्रियदर्शन और विनय फोर्ट मुख्य भूमिका में हैं। इसे आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर से देख सकते हैं।

5/10

सन ऑफ सरदार 2

अजय देवगन, रवि किशन विंदू दारा सिंह, कुब्रा सैत और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म सन ऑफ सरदार 2 भी अब थिएटर के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है। सन ऑफ सरदार 2 को आप नेटफ्लिक्स पर 26 सितंबर यानी शुक्रवार से एंजॉय कर सकते हैं।

6/10

सुमति वलावु

सुमति वलावु एक मलयालम हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में अर्जुन अशोकन, गोकुल सुरेश, सैजू कुरुप और शिवदा मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म को जी5 पर 26 सितंबर से देखा जा सकता है।

7/10

डेंजरस एनिमल्स

डेंजरस एनिमल्स एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है। इसमें शार्क के प्रति जुनूनी सीरियल किलर टकर (जय कर्टनी) के बारे में दिखाया गया है। इस फिल्म को आप लाइन्सगेट पर इस शुक्रवार यानी 26 सितंबर से देख सकते हैं।

8/10

धड़क 2

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की शानदार फिल्म धड़क 2 भी इस शुक्रवार को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। बता दें कि धड़क 2 तमिल फिल्म "परियेरुम पेरुमल" का हिंदी रीमेक है। इसे आप शुक्रवार से नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।

9/10

जनावर - द बीस्ट विदिन

जनावर - द बीस्ट विदिन एक एक्साइटिंग क्राइम ड्रामा सीरीज है, जो आपको दिमाग को पूरी तरह से घुमा देगी। इस सीरीज में भगवान तिवारी और अतुल काले ने भी अहम रोल प्ले किया है। जनावर - द बीस्ट विदिन जी5 पर 26 सितंबर को स्ट्रीम हो रही है।

10/10

मृगया: द हंट

निर्देशक अभिरूप घोष की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'मृगया: द हंट' भी इस फ्राइडे ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है। इस बंगाली फिल्म में अनन्या भट्टाचार्य, सौरव दास और मुकेश अग्रहरि मुख्य भूमिकाओं में हैं। 'मृगया: द हंट' 26 सितंबर को जी 5 प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम होगी। इसे IMDb पर 10 में से 7.8 रेटिंग मिली है।

