Friday OTT Release: फ्राइडे मिलेगा थ्रिल-सस्पेंस का तगड़ा डोज, 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक रिलीज हुईं 6 ये सीरीज

Friday New OTT Releases: एंटरटेनमेंट लवर्स को हमेशा ही फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अब ये फरवरी का आखिरी शुक्रवार होता है। इस शुक्रवार की ओटीटी रिलीज की लिस्ट में अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ड्रॉप्स की एक नई लाइनअप है। ऐसे में ये हफ्ता दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है। ये शुक्रवार थिएटर से लेकर OTT तक, आपको भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है। 27 फरवरी, शुक्रवार को ओटीटी पर 6 नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं लिस्ट...
फ्राइडे रिलीज की लिस्ट में सबसे पहला नाम अनुभूति कश्यप की साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'एक्यूज्ड' का आता है। इस सीरीज में एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा लीड रोल में हैं। 'एक्यूज्ड' में कोंकणा ने एक जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट का रोल निभाया है। इस ड्रामा में प्रतिभा रांटा भी शर्मा की पार्टनर हैं। ये सीरीज आज यानी 27 फरवरी से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है
'सीक्रेट स्टोरीज: रोजलिन' एक मलयालम साइकोलॉजिकल मिस्ट्री सीरीज है। ये सीरीज रोजलिन नाम की एक 17 साल की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है। इस लड़की को एक ऐसे हस्यमयी आदमी के बुरे सपने आते हैं, जिसकी आंखों ग्रीन कलर की होती हैं। इस मिस्ट्री सीरीज में जबरदस्त ट्विस्ट और हॉरर सस्पेंस का कॉकटेल मिलेगा। ये सीरीज ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर शुक्रवार, 27 फरवरी से शुरू हो गई है।
10-एपिसोड की 'मोनार्क' सीरीज स्कल आइलैंड पर फोकस करती है। इसे लॉरेंस ट्रिलिंग ने डायरेक्ट किया है। इसमें एना सवाई, कर्ट रसेल, वायट रसेल, कीर्सी क्लेमन्स, रेन वाटाबे और मारी यामामोटो भी हैं। इसे शुक्रवार से एप्पल टीवी पर देख सकते हैं।
'थडयम' भी एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी है। यह फिल्म तमिलनाडु के गांव पर आधारित है, जिसमें आपको रोमांचक थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। IMDb के मुताबिक, इस फिल्म की कहानी साल 1999 में हुई रहस्यमयी हत्याओं पर आधारित है। यह मूवी एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई है। आप इस फिल्म को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर देख सकते हैं।
इस पॉपुलर बंगाली क्राइम थ्रिलर 'अबार प्रोलॉय' का दूसरा सीजन और ज्यादा एक्शन और ड्रामा के साथ वापस आ गया है। इसमें स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर अनिमेष दत्ता एक बड़ी चोरी के पीछे के पड़ते हैं। इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं।