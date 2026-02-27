Friday OTT Release: फ्राइडे मिलेगा थ्रिल-सस्पेंस का तगड़ा डोज, 'एक्यूज्ड' से 'सीक्रेट स्टोरीज' तक रिलीज हुईं 6 ये सीरीज

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम

सीक्रेट स्टोरीज 'सीक्रेट स्टोरीज: रोजलिन' एक मलयालम साइकोलॉजिकल मिस्ट्री सीरीज है। ये सीरीज रोजलिन नाम की एक 17 साल की लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है। इस लड़की को एक ऐसे हस्यमयी आदमी के बुरे सपने आते हैं, जिसकी आंखों ग्रीन कलर की होती हैं। इस मिस्ट्री सीरीज में जबरदस्त ट्विस्ट और हॉरर सस्पेंस का कॉकटेल मिलेगा। ये सीरीज ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर शुक्रवार, 27 फरवरी से शुरू हो गई है। अबार प्रोलॉय 2 इस पॉपुलर बंगाली क्राइम थ्रिलर 'अबार प्रोलॉय' का दूसरा सीजन और ज्यादा एक्शन और ड्रामा के साथ वापस आ गया है। इसमें स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर अनिमेष दत्ता एक बड़ी चोरी के पीछे के पड़ते हैं। इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं। थडयम 'थडयम' भी एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी है। यह फिल्म तमिलनाडु के गांव पर आधारित है, जिसमें आपको रोमांचक थ्रिलर देखने को मिलने वाला है। IMDb के मुताबिक, इस फिल्म की कहानी साल 1999 में हुई रहस्यमयी हत्याओं पर आधारित है। यह मूवी एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई है। आप इस फिल्म को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जी 5 पर देख सकते हैं। यह एक मराठी भाषा का ड्रामा है, जिसे हेमंत धोमे ने डायरेक्ट किया है। 'क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम' में प्रिंसिपल दिनकर शिर्के (सचिन खेडेकर) की कहानी है, जो एक मराठी-मीडियम स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए पुराने स्टूडेंट्स के साथ फिर से मिलते हैं। ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर शुक्रवार 27 फरवरी से स्ट्रीमिंग शुरू कर चुकी है।