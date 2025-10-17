Friday OTT Release: दीवाली पर फटेगा एंटरटेनमेंट का बम, इस फ्राइडे रिलीज होगी एक साथ 8 फिल्में और सीरीज

बागी 4

टाइगर श्रॉफ की बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ऐसे में अब ये मूवी ओटीटी पर रिलीज हो रही है। ये फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 17 अक्टूबर से रेंट पर अवेलेबल होगी। साथ ही आप इसे अगर फ्री में देखना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक का इंतजार करें। 31 अक्टूबर से इसे सेम प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर पाएंगे।