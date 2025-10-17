Friday OTT Release: दीवाली पर फटेगा एंटरटेनमेंट का बम, इस फ्राइडे रिलीज होगी एक साथ 8 फिल्में और सीरीज

Friday OTT Release 17 October: दिवाली के सीजन की शुरुआत हो गई है। हर तरफ दिवाली की धूम मची हुई है। दिवाली फेस्टिव के बीच मच अवेटेड शुक्रवार भी आ गया। इस फ्राइडे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्साइटिंग थ्रिलर और डार्क कॉमेडी से लेकर इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा और सच्ची क्राइम स्टोरीजी जैसी कई धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज नेटफ्लिक्स, जी5 और अन्य प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं।
सुजाना अबैतुआ स्टारर 'शी वॉक्स इन डार्कनेस' एक एक्साइटिंग पॉलिटिकल ड्रामा है। 'शी वॉक्स इन डार्कनेस' सीरीज एक यंग खुफिया एजेंट की कहानी है। इसे 17 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है।
अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार स्टारर 'भागवत चैप्टर वन: राक्षस' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी उत्तर प्रदेश में लापता लड़कियों के एक मामले की जांच कर रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर की के इर्द गिर्द घूमती है। इस दिलचस्प क्राइम थ्रिलर को 17 अक्टूबर यानी फ्राइडे से ओटीटी के प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं।
गुड न्यूज एक साउथ कोरियाई डिजास्टर ब्लैक कॉमेडी है। ये फिल्म 17 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
अभ्यंतरा कुट्टावली सेतुनाथ पद्मकुमार द्वारा लिखी गई और निर्देशित एक मलयालम फिल्म है। इस फिल्म को 17 अक्टूबर यानी फ्राइडे से जी5 पर स्ट्राम कर सकते हैं।
हॉलीवुड हसलर: ग्लिट्ज, ग्लैम, स्कैम एक तीन-भाग वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। इसे भी आप 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
संतोष उत्तर भारत के ग्रामीण परिवेश में रची-बसी कहानी है। इसे क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। ये एक दलित किशोरी के बलात्कार और हत्या के मामले की जांच पर बेस्ड है। इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को लायंसगेट प्ले पर इस फ्राइडे यानी 17 अक्टूबर से देखा जा सकता है।
तेलुगु हॉरर फिल्म किष्किंधापुरी ने सिनेमाघरों में खूब धूम मचाई। इसके बाद अब ये फिल्म ओटीटी पी रिलीज हो रही है। इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 17 अक्टूबर से देख सकते हैं।
टाइगर श्रॉफ की बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। ऐसे में अब ये मूवी ओटीटी पर रिलीज हो रही है। ये फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 17 अक्टूबर से रेंट पर अवेलेबल होगी। साथ ही आप इसे अगर फ्री में देखना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर तक का इंतजार करें। 31 अक्टूबर से इसे सेम प्लेटफॉर्म पर फ्री में एंजॉय कर पाएंगे।