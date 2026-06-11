OTT Release: शुक्रवार को ओटीटी पर आएगी एंटरटेनमेंट की सुनामी, 12 जून आ रहीं ये 5 फिल्में-सिरीज, नहीं मिलेगी फुर्सत

'करुप्पू'

साउथ सुपरस्टार सूर्या और तृषा कृष्णन की तमिल एक्शन फिल्म 'करुप्पू' 14 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही छा गई थी। मूवी में सूर्या की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। यही नहीं, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कामई की। थिएटर के बाद अब ये ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। 'करुप्पू' को ओटीटी पर प्राइम वीडियो पर 12 जून को स्ट्रीम किया जाएगा।