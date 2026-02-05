Friday OTT Release: फ्राइडे को मिलेगा बमफाड़ एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी ये 9 धांसू फिल्में और सीरीज

किस किसको प्यार करू 2

रिलीज डेट- 6 फरवरी प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार जोनर-कॉमेडी कपिल शर्मा स्टार फिल्म 'किस किसको प्यार करू 2' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म मोहन शर्मा (कपिल शर्मा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड के पिता की मंजूरी पाने के लिए इस्लाम धर्म अपना लेता है। इन सबके बीच कपिल की तीन अलग-अलग धर्मों की लड़कियों से शादी हो जाती है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब एक पुलिस ऑफिसर इन धोखे वाली मल्टी-मैरिज केस की जांच शुरू करता है। ये फिल्म फ्राइडे, 6 फरवरी को रिलीज हो रही है।