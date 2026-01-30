Friday Releases: इस फ्राइडे फटेगा क्राइम-थ्रिलर का बम! 'मर्दानी' से 'गांधी टॉक्स' तक रिलीज हुईं ये 6 धांसू फिल्में-सीरीज

Hindustan Hindi News
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनFriday Releases: इस फ्राइडे फटेगा क्राइम-थ्रिलर का बम! 'मर्दानी' से 'गांधी टॉक्स' तक रिलीज हुईं ये 6 धांसू फिल्में-सीरीज

ये शुक्रवार आनी आज थिएटर से लेकर OTT तक, आपको भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है। 30 जनवरी, शुक्रवार को ओटीटी पर 6 नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं।

Priti KushwahaJan 30, 2026 03:41 pm IST
इस शुक्रवार होगा क्राइम-थ्रिलर का असली धमाका

Friday New Releases: ओटीटी और थिएटर्स लवर्स को हमेशा ही फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में ये हफ्ता दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाला है। ये शुक्रवार आनी आज थिएटर से लेकर OTT तक, आपको भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है। 30 जनवरी, शुक्रवार को ओटीटी पर 6 नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं उन फिल्मों और सीरीज के बारे में...

सर्वम माया

'सर्वम माया' एक मलयालम भाषा में बनी सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म नास्तिक म्यूजिशियन प्रभेंदु के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक पंडित परिवार से ताल्लुक रखता है। ये फिल्म आज 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है।

मिरेकल: द बॉयज ऑफ 80

'मिरेकल: द बॉयज ऑफ 80' एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है। इस फिल्म में 1980 के विंटर ओलंपिक्स में यूएस के हॉकी टीम 'मिरिकल ऑफ आइस' का ओरिजिनल फुटेज दिखाया गया है। बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री में पहले कभी न देखे गए 16 मिमी के आर्काइवल फुटेज और सोवियत संघ को हराने वाली टीम के इंटरव्यूज हैं। से फिल्म आज 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दी गई है।

ब्रिजर्टन सीजन 4

बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन और सोफी बेक की लव स्टोरी को ब्रिजर्टन सीजन 4 में बेहद खास अंदाज से दिखाया गया है। ये फिल्म आज रिलीज कर दिया गया है। इस बार का सीजन 4 'एन ऑफर फ्रॉम अ जेंटलमैन' नॉवेल से इंस्पायर है। यह सीरीज हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी डब की गई है। इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।

गांधी टॉक्स

विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ जाधव स्टारर 'गांधी टॉक्स' वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में 30 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस मूवी के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। इसमें एक आम आदमी का संघर्ष दिखाया गया। इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में रिलीज किया जाएगा। यह एक साइलेंट फिल्म है। ये फिल्म आज थिएटर्स में रिलीज कर दी गई।

मर्दानी 3

रानी मुखर्जी ने एक बार फिर से पर्दे पर धमाकेदार वापसी की है। इस फिल्म में रानी ने एक बार फिर से आईपीएस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय बनकर गंभीर मुद्दे को उठाती नजर आईं। मर्दानी 3 इस शुक्रवार यानी 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिसमें वह भयानक बाल तस्करी के सच को उजागर करेंगी।  

धुरंधर

रणवीर सिंह की हाई-स्टेक्स स्पाई थ्रिलर धुरंधर शुक्रवार, 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। इस मूवी में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन और संजय दत्त जैसे धुरंधर कलाकार है।

