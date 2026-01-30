Friday Releases: इस फ्राइडे फटेगा क्राइम-थ्रिलर का बम! 'मर्दानी' से 'गांधी टॉक्स' तक रिलीज हुईं ये 6 धांसू फिल्में-सीरीज

मिरेकल: द बॉयज ऑफ 80

'मिरेकल: द बॉयज ऑफ 80' एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री है। इस फिल्म में 1980 के विंटर ओलंपिक्स में यूएस के हॉकी टीम 'मिरिकल ऑफ आइस' का ओरिजिनल फुटेज दिखाया गया है। बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री में पहले कभी न देखे गए 16 मिमी के आर्काइवल फुटेज और सोवियत संघ को हराने वाली टीम के इंटरव्यूज हैं। से फिल्म आज 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दी गई है।