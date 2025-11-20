Friday Releases: इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट का फटेगा बम, एक दो नहीं रिलीज होगी ये 13 फिल्में-सीरीज

शुक्रवार को नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी

Friday Movie Releases: ओटीटी और रिएक्टर लवर्स को हर हफ्ते एंटरटेनमेंट के डोज का इंतजार रहता है। ऐसे में ये हफ्ता भी धमाकेदार होने वाला है। 21 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर फुल धमाल मचने वाला है। थिएटर और ओटीटी पर कई सारी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं, जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। इसमें साउथ लवर्स के लिए भी काफी मूवीज और सीरीज भी हैं।