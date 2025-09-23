बॉलीवुड की इस हीरोइन के जन्म पर हॉस्पिटल पहुंची थी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ऐसे दी थी बधाई

एक्टर्स के साथ भी अच्छे संबंध

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फिल्म एक्टर्स के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन ये बात उस समय की है जब देश की ये एक्ट्रेस पैदा ही हुई थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री के पद को संभाल रही थीं और अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल पर बधाई देने हॉस्पिटल पहुंची थीं।