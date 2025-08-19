Flop Hindi Movies Which Become Cult Classics Later Watch on OTT Amazon Prime फ्लॉप रही थीं ये कल्ट क्लासिक फिल्में, आज तारीफें करते नहीं थकते लोग, ओटीटी पर घर बैठे देखिए
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनफ्लॉप रही थीं ये कल्ट क्लासिक फिल्में, आज तारीफें करते नहीं थकते लोग, ओटीटी पर घर बैठे देखिए

फ्लॉप रही थीं ये कल्ट क्लासिक फिल्में, आज तारीफें करते नहीं थकते लोग, ओटीटी पर घर बैठे देखिए

बॉलीवुड की ये कड़क फिल्में जब रिलीज हुईं तो इन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई थी। उस वक्त फ्लॉप रहीं ये फिल्में वक्त के साथ इतनी कल्ट क्लासिक बन गईं कि इन्हें कितनी भी बार देखा जा सकता है।

Puneet ParasharTue, 19 Aug 2025 03:32 PM
1/10

रिलीज के वक्त फ्लॉप रही थीं ये कल्ट क्लासिक फिल्में

बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जो जब रिलीज हुई थीं तो इन्हें जनता ने खास इम्पॉर्टेंस नहीं दिया। ये फिल्में अपनी रिलीज के वक्त फ्लॉप हो गई थीं, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इन फिल्मों का महत्व समझा और ये मूवीज कल्ट क्लासिक बन गईं। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।

2/10

अंदाज अपना अपना

लिस्ट में पहले नंबर पर है साल 1994 में आई फिल्म 'अंदाज अपना अपना'। महज 2.9 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म में बड़े स्टार्स से लेकर आइकॉनिक विलेन्स तक सब कुछ था, लेकिन फिर भी यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी।

3/10

रेटिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म

वक्त के साथ जब लोगों ने इस फिल्म के सिनेमैटिक महत्व को समझा तो यह सुपरहिट हो गई। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 है और आप इसे आज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

4/10

तुम्बाड

साल 2018 में आई फिल्म 'तुम्बाड' उन दिनों पब्लिक के खराब टेस्ट की भेंट चढ़ गई थी। लेकिन IMDb पर 8.2 रेटिंग वाली इस फिल्म का महत्व लोग वक्त के साथ समझे।

5/10

ओटीटी पर कहां देखें

कमाल की कहानी और दमदार सस्पेंस थ्रिलर वाली इस फिल्म को आज की तारीख में आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

6/10

तमाशा

रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'तमाशा' की कहानी काफी डीप थी और इस फिल्म में एक काफी अहम मैसेज भी था, लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो कुछ खास नहीं चली।

7/10

रेटिंग और ओटीटी

लेकिन साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म को गुजरते वक्त के साथ महत्व मिला और IMDb पर 7.4 रेटिंग वाली इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

8/10

देल्ही बेली

आमिर खान बिना बजट की परवाह किए एक बोल्ड कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने 'देल्ही बेली' बनाकर रिलीज की, तो यह बुरी तरह पिट गई।

9/10

रेटिंग और ओटीटी

बाद में फिल्म को धीरे-धीरे तवज्जो मिला और इसे IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली थी। इस फिल्म को आप ओटीटी पर अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

10/10

अग्निपथ

साल 1990 में आई फिल्म 'अग्निपथ' लोगों को खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाद में यह इतनी बड़ी हिट हो गई कि इसके डायलॉग आज तक लोगों को याद हैं। ओटीटी पर आप इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।