फ्लॉप रही थीं ये कल्ट क्लासिक फिल्में, आज तारीफें करते नहीं थकते लोग, ओटीटी पर घर बैठे देखिए

बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जो जब रिलीज हुई थीं तो इन्हें जनता ने खास इम्पॉर्टेंस नहीं दिया। ये फिल्में अपनी रिलीज के वक्त फ्लॉप हो गई थीं, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इन फिल्मों का महत्व समझा और ये मूवीज कल्ट क्लासिक बन गईं। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में।
लिस्ट में पहले नंबर पर है साल 1994 में आई फिल्म 'अंदाज अपना अपना'। महज 2.9 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म में बड़े स्टार्स से लेकर आइकॉनिक विलेन्स तक सब कुछ था, लेकिन फिर भी यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी।
वक्त के साथ जब लोगों ने इस फिल्म के सिनेमैटिक महत्व को समझा तो यह सुपरहिट हो गई। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 है और आप इसे आज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 2018 में आई फिल्म 'तुम्बाड' उन दिनों पब्लिक के खराब टेस्ट की भेंट चढ़ गई थी। लेकिन IMDb पर 8.2 रेटिंग वाली इस फिल्म का महत्व लोग वक्त के साथ समझे।
कमाल की कहानी और दमदार सस्पेंस थ्रिलर वाली इस फिल्म को आज की तारीख में आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'तमाशा' की कहानी काफी डीप थी और इस फिल्म में एक काफी अहम मैसेज भी था, लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो कुछ खास नहीं चली।
लेकिन साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म को गुजरते वक्त के साथ महत्व मिला और IMDb पर 7.4 रेटिंग वाली इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
आमिर खान बिना बजट की परवाह किए एक बोल्ड कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने 'देल्ही बेली' बनाकर रिलीज की, तो यह बुरी तरह पिट गई।
बाद में फिल्म को धीरे-धीरे तवज्जो मिला और इसे IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली थी। इस फिल्म को आप ओटीटी पर अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 1990 में आई फिल्म 'अग्निपथ' लोगों को खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाद में यह इतनी बड़ी हिट हो गई कि इसके डायलॉग आज तक लोगों को याद हैं। ओटीटी पर आप इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।