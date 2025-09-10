पहली हिंदी हॉरर फिल्म जिसने लता मंगेशकर को एक गाने की वजह से स्टार बना दिया, 76 साल बाद भी होती है रिसर्च

ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो 1949 में आई अशोक कुमार और मधुबाला की फिल्म महल थी। उस समय मधुबाला की उम्र सिर्फ 16 साल थी और अशोक कुमार 38 के थे। खास बात ये है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले कमाल अमरोही की उम्र सिर्फ 26 साल थी। इस छोटी उम्र में उन्होंने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म को डायरेक्ट किया था।