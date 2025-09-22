मीना कुमारी ने दो बार करवाया था अबॉर्शन, एक्ट्रेस ने खुद को लेकर फैलाई थी ये अफवाह

ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कमाल अमरोही से शादी के बाद उनपर अत्याचार हुए। पति कमाल ने उनपर जुल्म किए। लेकिन मीना की डेथ के बाद कमाल अमरोही ने 1985 में सिने ब्लिट्स को दिए एक इंटरव्यू में मीना से अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने मीना की वो छवि दुनिया को दिखाई थी जिसे कोई जानता था।