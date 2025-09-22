मीना कुमारी ने दो बार करवाया था अबॉर्शन, एक्ट्रेस ने खुद को लेकर फैलाई थी ये अफवाह

बॉलीवुड एक्ट्रेस मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कमाल अमरोही से शादी के बाद उनपर अत्याचार हुए। पति कमाल ने उनपर जुल्म किए। लेकिन मीना की डेथ के बाद कमाल अमरोही ने 1985 में सिने ब्लिट्स को दिए एक इंटरव्यू में मीना से अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने मीना की वो छवि दुनिया को दिखाई थी जिसे कोई जानता था।
कमाल अमरोही ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मीना खुद को दुख में देखकर अच्छा महसूस करती थीं। उन्होंने कहा कि फिल्मों में निभाए उनके दुख भरे किरदार इतने असरदार होते थे लोग उनके असली जीवन को भी वैसे ही देखते थे। खुद मीना अपने इन्हीं किरदारों की तरह जिंदगी दुख में जीती थीं। वो डायरी लिखती थीं जिसमें सिर्फ दुख और तकलीफ की बातें होती थीं।
कमाल ने अपने उस इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मीना कुमारी से 15 फरवरी 1952 को शादी की। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए थे। उसकी एक वजह मीना की सफलता थी। उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा था।
कमाल ने कहा था कि उन्हें हमेशा से लगता था कि मीना कुमारी कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन उन्हें एक्ट्रेस की गायनोलॉजिस्ट ने बताया था कि मीना ने दो बार बच्चों का अबॉर्शन करवा चुकी हैं। उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ हुई थी।
कमाल ने कहा कि मीना ने दुनिया में जानबूझकर अपने मां ना बन पाने की बात फैलाई ताकि उन्हें लोगों की दया मिल सके। वो एक बड़ी हीरोइन होने की वजह से बच्चे को बोझ समझती थीं।
कमाल ने कहा कि मीना को उस समय की टॉप की हीरोइन होने का घमंड होने लगा था। वो पति को सिर्फ सामान उठाने वाला समझती थीं। एक बार फिल्मफेयर अवार्ड में एक्ट्रेस ने अपना पर्स कमाल को पकड़ा दिया था। ये बात उन्हें बुरी लगी थी।
कमाल ने बताया था कि मीना ने उनकी छवि खराब की हुई थी। उन्होंने कभी उनपर हाथ नहीं उठाया। उनकी पहली बीवी के बच्चे भी मीना को छोटी अम्मी कह कर सम्मान देते थे।