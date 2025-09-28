फिल्मफेयर 2025: बेस्ट कहानी के लिए नॉमिनेट हुईं ये 5 फिल्में, लिस्ट में 597 करोड़ कमाने वाली ये मूवी

फिल्मफेयर 2025 के नॉमिनेशन्स की लिस्ट सामने आ गई है। हम आपको बेस्ट कहानी की कैटिगरी में नॉमिनेट हुई पांच फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में 597.99 करोड़ कमाने वाली फिल्म का नाम भी शामिल है।
filmfare.com के मुताबिक, भूल भुलैया 3 को बेस्ट कहानी की कैटिगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म को आकाश कौशिक ने लिखा है।
फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.6 है। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 260.04 करोड़ की कमाई की थी।
बेस्ट कहानी के लिए यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 को नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म को आदित्य धर और मोनल ठाकर ने लिखा है।
फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। इस फिल्म ने भारत में 77.98 करोड़ की कमाई की है।
राघव जुयाल और लक्ष्य की फिल्म किल को बेस्ट स्टोरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। फिल्म को निखिल नागेश भट्ट ने लिखा है।
किल की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इस फिल्म ने भारत में 24.2 करोड़ की कमाई की है।
श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 को भी नॉमिनेट किया गया है। फिल्म को निरेन भट्ट ने लिखा है।
स्त्री 2 की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। इस फिल्म ने भारत में 597.99 करोड़ की कमाई की थी।
दिबाकर बनर्जी की फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 को भी बेस्ट कहानी के लिए नॉमिनेट हुई है। फिल्म को प्रतीक वत्स, शुभम और दिबाकर बनर्जी ने लिखा है।
इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.8 है। फिल्म ने भारत में 0.95 करोड़ की कमाई की थी।