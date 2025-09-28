Filmfare 2025 Best Story Nominations Stree 2 Bhool Bhulaiyaa 3 Kill Love sex aur dhokha 2 imdb ratings and collections फिल्मफेयर 2025: बेस्ट कहानी के लिए नॉमिनेट हुईं ये 5 फिल्में, लिस्ट में 597 करोड़ कमाने वाली ये मूवी
फिल्मफेयर 2025 के नॉमिनेशन्स की लिस्ट सामने आ गई है। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को 24 नॉमिनेशन हासिल हुए हैं। स्त्री 2 को 14 नॉमिनेशन्स हासिल हुए हैं। आइए जानते हैं बेस्ट कहानी के लिए कौन-कौन सी फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है।  

Harshita PandeySun, 28 Sep 2025 04:00 PM
फिल्मफेयर 2025

फिल्मफेयर 2025 के नॉमिनेशन्स की लिस्ट सामने आ गई है। हम आपको बेस्ट कहानी की कैटिगरी में नॉमिनेट हुई पांच फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में 597.99 करोड़ कमाने वाली फिल्म का नाम भी शामिल है।

भूल भुलैया 3

filmfare.com के मुताबिक, भूल भुलैया 3 को बेस्ट कहानी की कैटिगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म को आकाश कौशिक ने लिखा है।

आईएमडीबी रेटिंग

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.6 है। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 260.04 करोड़ की कमाई की थी।

आर्टिकल 370

बेस्ट कहानी के लिए यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 को नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म को आदित्य धर और मोनल ठाकर ने लिखा है।

फिल्म की कमाई

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है। इस फिल्म ने भारत में 77.98 करोड़ की कमाई की है।

किल

राघव जुयाल और लक्ष्य की फिल्म किल को बेस्ट स्टोरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। फिल्म को निखिल नागेश भट्ट ने लिखा है।

आईएमडीबी रेटिंग

किल की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इस फिल्म ने भारत में 24.2 करोड़ की कमाई की है।

स्त्री 2

श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 को भी नॉमिनेट किया गया है। फिल्म को निरेन भट्ट ने लिखा है।

स्त्री 2 की कमाई

स्त्री 2 की आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। इस फिल्म ने भारत में 597.99 करोड़ की कमाई की थी।

लव सेक्स और धोखा 2

दिबाकर बनर्जी की फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 को भी बेस्ट कहानी के लिए नॉमिनेट हुई है। फिल्म को प्रतीक वत्स, शुभम और दिबाकर बनर्जी ने लिखा है।

आईएमडीबी रेटिंग

इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.8 है। फिल्म ने भारत में 0.95 करोड़ की कमाई की थी।

