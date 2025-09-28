फिल्मफेयर 2025: बेस्ट कहानी के लिए नॉमिनेट हुईं ये 5 फिल्में, लिस्ट में 597 करोड़ कमाने वाली ये मूवी

फिल्मफेयर 2025

फिल्मफेयर 2025 के नॉमिनेशन्स की लिस्ट सामने आ गई है। हम आपको बेस्ट कहानी की कैटिगरी में नॉमिनेट हुई पांच फिल्मों के नाम बता रहे हैं। इस लिस्ट में 597.99 करोड़ कमाने वाली फिल्म का नाम भी शामिल है।