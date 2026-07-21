OTT Top: टॉप 10 में लास्ट रही अनुपमा, लॉकअप नंबर 8 पर, क्रिकेट को पछाड़ यह नंबर वन

ओटीटी पर इस हफ्ते सबसे ज्यादा क्या देखा गया?

बीते हफ्ते ओटीटी पर दर्शकों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा ऑरमैक्स मीडिया द्वारा जारी की गई इस टॉप 10 लिस्ट में। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा देखे गए कॉन्टेंट की लिस्ट दी गई है। तो चलिए जानते हैं बीते हफ्ते क्या रही ओटीटी पर दर्शकों की पसंदीदा चॉइस।