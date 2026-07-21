OTT Top: टॉप 10 में लास्ट रही अनुपमा, लॉकअप नंबर 8 पर, क्रिकेट को पछाड़ यह नंबर वन

बीते हफ्ते ओटीटी पर दर्शकों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा ऑरमैक्स मीडिया द्वारा जारी की गई इस टॉप 10 लिस्ट में। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा देखे गए कॉन्टेंट की लिस्ट दी गई है। तो चलिए जानते हैं बीते हफ्ते क्या रही ओटीटी पर दर्शकों की पसंदीदा चॉइस।
लिस्ट की शुरुआत नीचे से ऊपर की तरफ करते हुए आपको बता दें कि टॉप 10 की लिस्ट में नंबर दस पर रही हैं कभी दर्शकों की पसंदीदा रही अनुपमा। सबसे ज्यादा देखे गए शोज की टॉप 10 लिस्ट में जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होने वाला यह शो सबसे नीचे है।
लिस्ट में नंबर 9 पर रहा है 'ठुकरा के मेरा प्यार' का सीजन 2 जिसे लोग रिलीज के इतने वक्त बाद भी देख रहे हैं। करीब 3.2 मिलियन व्यूज के साथ यह शो लिस्ट में अभी भी डटा हुआ है।
पहले सीजन की कामयाबी के बाद रितेश देशमुख और फराह खान होस्टेड रियलिटी शो लॉकअप-2 खूब पॉपुलर हो रहा है। सबसे ज्यादा देखे गए टॉप 10 कॉन्टेंट की लिस्ट में यह इस हफ्ते नंबर 8 पर रहा है।
सिनेमाघरों में भले ही अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन ओटीटी पर अभी तक तो यह टॉप 10 में टिकी हुई है। ऑरमैक्स मीडिया की लिस्ट में यह नंबर 7 पर रही है।
टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' अभी तक दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। यूट्यूब और सोनी लिव पर इसे खूब देखा गया है और टॉप 10 की लिस्ट में इस हफ्ते यह नंबर 6 पर काबिज है।
नंबर 5 पर है भारती सिंह होस्टेड कॉमेडी शो लाफ्टर शेफ्स का तीसरा सीजन। जियो हॉटस्टार पर इस शो का यह सीजन भी खूब प्यार लूट रहा है।
जियो हॉटस्टार का एक और प्रोजेक्ट जिस पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया है। टॉप 10 की लिस्ट में इस हफ्ते यह मूवी नंबर 4 पर रही है। इसे इस हफ्ते 5.3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है।
भले ही शो का पहला सीजन काफी अच्छा ना रहा हो और इसे काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी हो, लेकिन दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर और यूट्यूब पर कमाल कर रहा है। टॉप 10 की लिस्ट में यह नंबर 3 पर रहा है।
अब जब बात ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए कॉन्टेंट में टॉप 2 की आ गई है तो जान लीजिए कि नंबर 2 पर दर्शकों का पसंदीदा खेल क्रिकेट है।
कहते हैं कि भारत में क्रिकेट एक धर्म है, लेकिन इस हफ्ते क्रिकेट का भी रिकॉर्ड फुटबॉल ने तोड़ दिया है। टॉप 10 लिस्ट में इस हफ्ते फुटबॉल नंबर नंबर 1 पर काबिज है और इस लिस्ट की विजेता है।