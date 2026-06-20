Fathers Day 2026: बॉलीवुड के 7 सबसे कूल पिताओं की लिस्ट, फिटनेस और उपलब्धियां उड़ा देती हैं होश

इंटरनेशनल फादर्स डे में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। बॉलीवुड में भी यह दिन जमकर सेलिब्रेट किया जाता है। कई बॉलीवुड एक्टर्स के लिए यह दिन खास होने वाला है। कई एक्टर्स के लिए यह पहला फादर्स डे होगा, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं उन एक्टर्स की, जिन्हें बॉलीवुड के सबसे कूल फादर्स में गिना जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे 7 पिताओं की लिस्ट।
ऋतिक की शादी साल 2000 में सुजैन खान से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं ऋरान और ऋदान। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को इंडस्ट्री के सबसे कूल फादर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाता है। करीब 52 साल की उम्र में भी न सिर्फ ऋतिक 6 पैक एब्स मेनटेन करते हैं बल्कि अपनी सुपर कूल फिजीक से आज भी सबको दीवाना बना देते हैं।
किंग खान भी बॉलीवुड के सबसे कूल फादर्स की लिस्ट में आते हैं। शाहरुख खान न सिर्फ इस उम्र में भी सुपर फिट रहते हैं बल्कि वह एक पावपरफुल बिजनेसमैन और एक प्रभावी व्यक्ति भी हैं। शाहरुख अपनी फैमिली के लिए कितने कन्सर्निंग हैं इसका उदाहरण हमें कई बार देखने को मिला है। शाहरुख खान के तीन बच्चे हैं- आर्यन, सुहाना और अबराम।
उम्र के मामले में 60 का आंकड़ा पार कर चुके अनिल कपूर से आज भी लोग पूछ लेते हैं कि क्या वह वक्त के साथ और भी जवान होते जा रहे हैं। अनिल कपूर के बच्चे सोनम, हर्षवर्धन और रिया आज भी उनसे इन्सपिरेशन लेते हैं। अनिल कपूर अपनी फिजीक से लेकर अपीयरेंस तक का बहुत ख्याल रखते हैं।
भारत के आयरनमैन कहे जाने वाले मिलिंद सोमन की फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं है। जमीन से जुड़े रहने वाले मिलिंद एक बेटे के पिता हैं और अक्सर फिटनेस के मामले में ऐसी चीजें करते नजर आ जाते हैं जिनके 60 साल की उम्र में किसी के करने की आप कल्पना भी नहीं करेंगे।
बात जब एक्शन की आती है तो बॉलीवुड से आज भी अक्षय कुमार का नाम चमकता है। अक्षय कुमार का सालों पुराना शेड्यूल आज भी चालू रहता है। वह सुबह जल्दी उठते हैं और जिम की जगह मार्शल आर्ट्स, स्विमिंग, किकबॉक्सिंग और प्राकृतिक तरीकों से खुद को फिट रखते हैं।
पटौदी परिवार के नवाब सैफ अली खान न सिर्फ इस उम्र में भी काफी फिट और डेडिकेटेड हैं, बल्कि अपनी बच्चों के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी एक पिता से उम्मीद की जा सकती है। सैफ बजाए दिखावटी चीजों में वक्त बिताने के असल जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, वह आज भी सोशल मीडिया पर नहीं हैं।
बात जब मस्कुलर बॉडी और कूल लुक्स की हो तो शाहिद कपूर का नाम इस लिस्ट में कैसे नहीं होगा। शाहिद कपूर वेजिटेरियन हैं और बावजूद इसके अपनी फिजीक से लोगों को इंप्रेस करते हैं।