Fathers Day 2026: बॉलीवुड के 7 सबसे कूल पिताओं की लिस्ट, फिटनेस और उपलब्धियां उड़ा देती हैं होश

बॉलीवुड के सबसे कूल फादर्स

इंटरनेशनल फादर्स डे में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। बॉलीवुड में भी यह दिन जमकर सेलिब्रेट किया जाता है। कई बॉलीवुड एक्टर्स के लिए यह दिन खास होने वाला है। कई एक्टर्स के लिए यह पहला फादर्स डे होगा, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं उन एक्टर्स की, जिन्हें बॉलीवुड के सबसे कूल फादर्स में गिना जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे 7 पिताओं की लिस्ट।