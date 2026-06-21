फादर्स डे पर मस्ट वॉच हैं ये 7 फिल्में, पिता के साथ घर बैठे देखें

आज यानी रविवार को फादर्स डे मनाया जा रहा है। फादर्स डे के मौके पर हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो आप अपने पिता के साथ बैठकर देख सकते हैं। ये सभी फिल्में पिता और बच्चों के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाती हैं।
साल 2016 में आई दंगल एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपनी बेटियों को कुश्ती के लिए तैयार करता है। फिल्म में आमिर खान पिता की भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
अपने बच्ची को बेहतर फ्यूचर देने के लिए चांदनीचौक का एक कपल गरीब बनने की एक्टिंग करता है। फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
साल 2015 में रिलीज हुई पीकू एक बूढ़े पिता और बेटी के रिश्ते को दिखाती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बरेली की बर्फी है। फिल्म बरेली की बर्फी वैसे तो एक लव स्टोरी है, लेकिन फिल्म में एक पिता (पंकज त्रिपाठी) और बेटी (कृति सेनन) के रिश्ते को भी खूबसूरती से भी दिखाया गया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म अंग्रेजी मीडियम है। फिल्म एक पिता और बेटी की कहानी दिखाती है। अपनी बेटी को एक पिता पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, फिल्म इस बारे में बात करती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म डियर डैड है। 45 साल के पिता अपने 14 साल के बेटे के साथ रोड ट्रिप पर निकलते हैं। इस रोड ट्रिप पर पिता और बेटे के बीच जो बातें होती हैं वो फिल्म को खूबसूरत बनाती हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म राजमा चावल है। अपने बेटे के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए एक पिता सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू करता है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.7 है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।