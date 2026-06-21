फादर्स डे पर मस्ट वॉच हैं ये 7 फिल्में, पिता के साथ घर बैठे देखें

अंग्रेजी मीडियम

लिस्ट में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म अंग्रेजी मीडियम है। फिल्म एक पिता और बेटी की कहानी दिखाती है। अपनी बेटी को एक पिता पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, फिल्म इस बारे में बात करती है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।