फरहान अख्तर की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, पहले पर रणवीर ये मूवी

फरहान अख्तर शानदार एक्टर के साथ-साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। आज हम आपको फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सल मीडिया के तहत बनी 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के नाम बता रहे हैं।
लिस्ट में पहले नंबर पर रणवीर सिंह और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म गली बॉय है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी। boxofficeindia.com की मानें तो फिल्म ने भारत में 134.24 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म रईस है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी। फिल्म ने भारत में 128.77 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाहरुख खान की साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म डॉन 2 है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी। फिल्म ने भारत में 106.44 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में चौथे नंबर पर साल 2018 में आई अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। फिल्म ने भारत में 102.01 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में 5वें नंबर पर साल 2012 में आई आमिर खान की फिल्म तलाश है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी। फिल्म ने भारत में 91.23 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में छठे नंबर पर साल 2011 में आई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी। फिल्म ने भारत में 89.96 करोड़ की कमाई की थी।
लिस्ट में 7वें नंबर पर 2017 में आई फिल्म फुकरे रिटर्न्स है। फिल्म बॉक्स ऑफिस सुपर हिट थी। फिल्म ने भारत में 77.90 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में 8वें नंबर पर साल 2015 में आई फिल्म दिल धड़कने दो है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से कम थी। फिल्म ने भारत में 75.05 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में 9वें नंबर पर साल 2006 में आई फिल्म डॉन द चेज बिगेंस है। फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट थी। फिल्म ने भारत में 50.34 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
लिस्ट में 10वें नंबर पर 2013 में आई फिल्म फुकरे है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी। फिल्म ने भारत में 34.86 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।