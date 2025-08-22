उम्र, धर्म और समाज से जंग जीतकर रचाई थी शादी; लोगों ने मारे थे ताने; दोस्ताें ने कहा था- नहीं चलेगी

शादी

शाहरुख खान के घर पर "मैं हूं ना" की सफलता की पार्टी में फराह ने नशे की हालत में सबके सामने शिरीष को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया। फिर 9 दिसंबर 2004 को फराह और शिरीष की शादी हुई। ये कोई आम शादी नहीं थी। पहले कोर्ट मैरिज हुई, फिर साउथ इंडियन हिंदू शादी (मंगलोरियन रीति) और फिर निकाह हुआ था।