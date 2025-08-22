Farah Khan Love Story Her Husband Name shirish kunder उम्र, धर्म और समाज से जंग जीतकर रचाई थी शादी; लोगों ने मारे थे ताने; दोस्ताें ने कहा था- नहीं चलेगी
उम्र, धर्म और समाज से जंग जीतकर रचाई थी शादी; लोगों ने मारे थे ताने; दोस्ताें ने कहा था- नहीं चलेगी

आइए आज आपको बॉलीवुड के ऐसे कपल की लव स्टोरी बताते हैं जिन्होंने उम्र, धर्म और समाज से जंग जीतकर शादी रचाई थी। 

Vartika TolaniFri, 22 Aug 2025 06:11 PM
1/8

फराह खान और शिरीष कुंदर

बॉलीवुड में ऐसे कम ही जोड़े हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए समाज और परिवार से लड़ाई लड़ी हो। आज हम आपको ऐसे ही एक कपल के बारे में बताने जा रहे हैं- फराह खान और शिरीष कुंदर।

2/8

कैसे हुई मुलाकात?

फराह खान और शिरीष कुंदर की मुलाकात साल 2004 में फिल्म "मैं हूं ना" के सेट पर हुई थी। शिरीष उस फिल्म के एडिटर थे और फराह डायरेक्टर। दिलचस्प बात ये है कि शिरीष को फराह पर पहले से ही क्रश था।

3/8

शिरीष से नफरत करती थीं फराह

शुरुआत में फराह को शिरीष के इमोशंस का अंदाजा नहीं था। वो अपनी फिल्म में व्यस्त थीं और शिरीष के बारे में कोई खास राय नहीं रखती थीं। बल्कि फराह ने हाल ही में खुलासा किया था कि शुरुआत के 6 महीने तक वो शिरीष से नफरत करती थीं और उन्हें लगता था कि वो गे हैं।

4/8

नशे की हालत में किया प्रपोज

एक पार्टी में नशे की हालत में शिरीष ने फराह को अपनी फीलिंग्स बता दीं। धीरे-धीरे फराह को एहसास हुआ कि शिरीष अच्छे लड़के हैं और वो भी उनकी तरफ आकर्षित होने लगीं।

5/8

शिरीष का डर

शिरीष को रिश्तों से डर लगता था और वो दिल टूटने से बचना चाहते थे इसलिए उन्होंने फराह से कहा, "अगर तुम शादी नहीं करना चाहती, तो बाहर निकल जाओ! मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम सीरियस हो और हमारी शादी होनी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे।"

6/8

समस्या

फराह और शिरीष के बीच 8 साल का अंतर है। फराह, शिरीष से 8 साल बड़ी हैं। धार्मिक अंतर भी है क्योंकि फराह मुस्लिम हैं और शिरीष हिंदू। ऐसे में लोगों ने उन्हें बहुत सुनाया।

7/8

लोगों के ताने

बहुत से लोग शिरीष को 'गोल्ड डिगर' कह रहे थे और कह रहे थे कि ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

8/8

शादी

शाहरुख खान के घर पर "मैं हूं ना" की सफलता की पार्टी में फराह ने नशे की हालत में सबके सामने शिरीष को अपने बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस किया। फिर 9 दिसंबर 2004 को फराह और शिरीष की शादी हुई। ये कोई आम शादी नहीं थी। पहले कोर्ट मैरिज हुई, फिर साउथ इंडियन हिंदू शादी (मंगलोरियन रीति) और फिर निकाह हुआ था।

