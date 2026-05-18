फराह खान ने अमिताभ बच्चन से मांग ली उनकी कार, बोलीं-पहले लेटर मांगा था मिल गया, अब कार दे दो

अमिताभ बच्चन से मांगी उनकी कार

अब फराह खान ने अपने नए वीडियो में अमिताभ बच्चन से एक नई चीज मांग ली है। वीडियो में फराह कहती हैं कि ‘सर आपकी एक गाड़ी मुझे बहुत पसंद है’ वो गाड़ी आप चलाते हो। वो गाड़ी दे दीजिए। फराह ने मजाक में अमिताभ बच्चन से उनकी गाड़ी मांग ली है।