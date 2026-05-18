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फराह खान ने अमिताभ बच्चन से मांग ली उनकी कार, बोलीं-पहले लेटर मांगा था मिल गया, अब कार दे दो

फराह खान इन दिनों अपने यूट्यूब व्लॉग के लिए खबरों में बनी रहती हैं। अब उन्होंने अपने नए व्लॉग में अमिताभ बच्चन से उनकी कार मांग ली है। फराह ने हाल में मनीष पॉल के साथ अपना नया वीडियो शूट किया। इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन से ये खास डिमांड की। 

Usha ShrivasMay 18, 2026 05:56 pm IST
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फराह ने मांग ली कार

फराह खान अपने यूट्यूब चैनल की वजह से खबरों में बनी हुई हैं। उन्हें अक्सर एंटरटेनमेंट जगत के कलाकारों के घर जा कर वीडियो शूट करते हुए देखा गया है। फराह अपने इन वीडियो में कुक दिलीप को भी दिखाती हैं।

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786 का बिल्ला

फराह ने अपने चैनल के नए वीडियो में मनीष पॉल का घर दिखाया और उनके साथ कुकिंग की। इस दौरान मनीष ने अपने घर की सबसे खास चीज दिखाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ के साथ ये 786 का बिल्ला रखा हुआ है।

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&nbsp;अमिताभ बच्चन का ऑटोग्राफ

मनीष ने बताया कि ये बिल्ला उन्होंने अरेंज किया था और इसके बाद वो अमिताभ बच्चन के पास ऑटोग्राफ के लिए गए थे। अमिताभ ने उन्हें ऑटोग्राफ दिया और अब ये फ्रेम उनके घर की ख़ूबसूरती बढ़ा रहा है।

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अमिताभ बच्चन से मांगा था लेटर

फराह ने बताया कि जब वो राधिका मदान के साथ वीडियो शूट कर रही थीं। तो उन्होंने उनके घर में अमिताभ बच्चन के हाथ से लिखा हुआ लेटर देखा। उसी वीडियो में उन्होंने अमिताभ बच्चन से उनके लिए भी एक लेटर लिखने की बात कह दी थी।

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नई ख्वाहिश

फराह खान की मजाक में कही ये बात अमिताभ बच्चन तक पहुंच गई। उन्होंने फराह के लिए अपने हाथ से लिखा हुआ एक लेटर भेजा। इसलिए अब फराह ने अमिताभ बच्चन के आगे अपनी नई ख्वाहिश रख दी है।

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अमिताभ बच्चन से मांगी उनकी कार

अब फराह खान ने अपने नए वीडियो में अमिताभ बच्चन से एक नई चीज मांग ली है। वीडियो में फराह कहती हैं कि ‘सर आपकी एक गाड़ी मुझे बहुत पसंद है’ वो गाड़ी आप चलाते हो। वो गाड़ी दे दीजिए। फराह ने मजाक में अमिताभ बच्चन से उनकी गाड़ी मांग ली है।

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ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है

अब अमिताभ बच्चन फराह खान की मजाक में की गई डिमांड पूरी करते हैं या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है। फराह और मनीष पॉल के एपिसोड को ऑडियंस खूब पसंद कर रही है।

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