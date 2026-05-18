फराह खान ने अमिताभ बच्चन से मांग ली उनकी कार, बोलीं-पहले लेटर मांगा था मिल गया, अब कार दे दो

फराह खान अपने यूट्यूब चैनल की वजह से खबरों में बनी हुई हैं। उन्हें अक्सर एंटरटेनमेंट जगत के कलाकारों के घर जा कर वीडियो शूट करते हुए देखा गया है। फराह अपने इन वीडियो में कुक दिलीप को भी दिखाती हैं।
फराह ने अपने चैनल के नए वीडियो में मनीष पॉल का घर दिखाया और उनके साथ कुकिंग की। इस दौरान मनीष ने अपने घर की सबसे खास चीज दिखाई। उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऑटोग्राफ के साथ ये 786 का बिल्ला रखा हुआ है।
मनीष ने बताया कि ये बिल्ला उन्होंने अरेंज किया था और इसके बाद वो अमिताभ बच्चन के पास ऑटोग्राफ के लिए गए थे। अमिताभ ने उन्हें ऑटोग्राफ दिया और अब ये फ्रेम उनके घर की ख़ूबसूरती बढ़ा रहा है।
फराह ने बताया कि जब वो राधिका मदान के साथ वीडियो शूट कर रही थीं। तो उन्होंने उनके घर में अमिताभ बच्चन के हाथ से लिखा हुआ लेटर देखा। उसी वीडियो में उन्होंने अमिताभ बच्चन से उनके लिए भी एक लेटर लिखने की बात कह दी थी।
फराह खान की मजाक में कही ये बात अमिताभ बच्चन तक पहुंच गई। उन्होंने फराह के लिए अपने हाथ से लिखा हुआ एक लेटर भेजा। इसलिए अब फराह ने अमिताभ बच्चन के आगे अपनी नई ख्वाहिश रख दी है।
अब फराह खान ने अपने नए वीडियो में अमिताभ बच्चन से एक नई चीज मांग ली है। वीडियो में फराह कहती हैं कि ‘सर आपकी एक गाड़ी मुझे बहुत पसंद है’ वो गाड़ी आप चलाते हो। वो गाड़ी दे दीजिए। फराह ने मजाक में अमिताभ बच्चन से उनकी गाड़ी मांग ली है।
अब अमिताभ बच्चन फराह खान की मजाक में की गई डिमांड पूरी करते हैं या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है। फराह और मनीष पॉल के एपिसोड को ऑडियंस खूब पसंद कर रही है।